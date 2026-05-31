Сборная Чехии назвала состав на чемпионат мира

Сборная Чехии во главе с опубликовал итоговый состав на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Лукаш Хорничек («Брага»), Матей Ковар ( ПСВ ), Индржих Станек («Славия»).

Защитники

Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Дудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Стефан Чалупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»).

Полузащитники

Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Хуго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Висински («Виктория»).

Нападающие

Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томас Чоры («Славия»), Моймир Хытил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).