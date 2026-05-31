Мостовой: «В матче с „Арсеналом“ в воротах ПСЖ мог стоять любой игрок»

Бывший футболист сборной России оценил игру вратаря ПСЖ в финале Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 после серии пенальти).

В этой игре в воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут «Арсенал» ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: «А что я делал?» Многие говорят, что была его ошибка при пропущенном голе. Но там здорово сыграл Хаверц и ударил верхом. А дальше как оценивать игру Матвея? В прошлом году Сафонов также сидел под Доннаруммой. А сейчас под Матвеем сидит Шевалье.