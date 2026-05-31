Мостовой: «В матче с „Арсеналом“ в воротах ПСЖ мог стоять любой игрок»

вчера, 23:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 после серии пенальти).

В этой игре в воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут «Арсенал» ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: «А что я делал?» Многие говорят, что была его ошибка при пропущенном голе. Но там здорово сыграл Хаверц и ударил верхом. А дальше как оценивать игру Матвея? В прошлом году Сафонов также сидел под Доннаруммой. А сейчас под Матвеем сидит Шевалье.

Мостовой также призвал не сравнивать Сафонова с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым из-за разницы в опыте:

Многие стали сравнивать Матвея с Акинфеевым, но не надо это делать. Игорь играет 20 с лишним лет, а у Матвея только начинается карьера. Но для меня всегда на первом месте будет Ринат Дасаев.

Real Oviedo
сегодня в 00:41
С игры футболисты Арсенала мало угрожали воротам Сафонова но они два пенальти не забили в серии. Заслуга Матвея в этом есть. Он заставил их нервничать и промахнуться ведь они знали какой он мастер по отражению одиннадцатиметровых.
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:34
Передайте Мостовому, что у Ван Бастена, тоже любимый кипер Дасаев.
Capral
сегодня в 00:14
Futurista
сегодня в 00:10
Capral
сегодня в 00:03, ред.
Конечно он ударил верхом, потому что в таких случаях, как правило бьют верхом и Сафонов должен был это знать. Но один удар в створ ворот от Арсенала- это конечно нонсенс, так в финале не играют, и при такой статистике, даже неприлично надеяться на успех. Дасаев- конечно лучший, хотя и понтовый. Но Дасаев, часто получал критику от В.Н.Маслаченко за то, что почти всегда, при выходе нападающего с Дасаевым, вратарь Спартака прыгал навстречу- ногами вперед...
iBragim2102
сегодня в 00:02
