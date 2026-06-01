Дубль Мане не спас сборную Сенегала от поражения в матче с США

Сборная США выиграла у команды Сенегала в товарищеском матче (3:2).
На 7-й минуте Сержиньо Дест вывел американцев вперед. На 20-й минуте Кристиан Пулишич удвоил преимущество команды. На 44-й минуте Садио Мане сократил отставание сенегальцев. На 49-й минуте Фоларин Балогун забил третий мяч американцев. На 52-й минуте Мане оформил дубль.
Следующий товарищеский матч сборная США проведет 6 июня против Германии. Сенегал 10 июня сыграет с Саудовской Аравией.
Дест хороший защитник, но травматичный.
и за 4 года в каталонском клубе сыграл 72 матчей.
еще по арендам в Милане и ПСВ
Вот только дураки тогда у руля клуба были ..., сколько талантов похе**ли, - мама дорогая !!!