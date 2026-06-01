Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2026

Дубль Мане не спас сборную Сенегала от поражения в матче с США

сегодня, 00:32
СШАЛоготип футбольный клуб США3 : 2Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Сборная США выиграла у команды Сенегала в товарищеском матче (3:2).

На 7-й минуте Сержиньо Дест вывел американцев вперед. На 20-й минуте Кристиан Пулишич удвоил преимущество команды. На 44-й минуте Садио Мане сократил отставание сенегальцев. На 49-й минуте Фоларин Балогун забил третий мяч американцев. На 52-й минуте Мане оформил дубль.

Следующий товарищеский матч сборная США проведет 6 июня против Германии. Сенегал 10 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт nytimes
Дубль Ундава помог сборной Германии разгромить команду Финляндии
Вчера, 23:38
ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов
30 мая
«Монца» вышла в Серию А
30 мая
«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сохранила место в Лиге 1
30 мая
Россия уступила Египту в товарищеском матче
28 мая
«Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» и выиграл Лигу конференций
27 мая
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:10
Хави Десту показал мягко, что он не тянет уровень клуба.
Дест хороший защитник, но травматичный.
и за 4 года в каталонском клубе сыграл 72 матчей.
еще по арендам в Милане и ПСВ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:41
Дест.... Этот паренёк ведь за Барсу одно время бегал. И ведь хорошо бегал, я помню!
Вот только дураки тогда у руля клуба были ..., сколько талантов похе**ли, - мама дорогая !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 