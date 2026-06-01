Два игрока РПЛ вошли в заявку Мексики на ЧМ-2026

сегодня, 08:52

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре назвал окончательную заявку команды на чемпионат мира — 2026.

В состав мексиканской национальной команды вошли 26 футболистов. Среди них оказались защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, выступающие в чемпионате России.

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ, Кипр).

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК, Греция), Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Йохан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмаар», Нидерланды).

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис», Испания), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК, Греция), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико», Испания), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо», Россия).

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт», Бельгия), Гильермо Мартинес («Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан», Италия), Рауль Хименес («Фулхэм», Англия), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия», Саудовская Аравия), Алексис Вега («Толука»).

pykznr3sqz7d
сегодня в 09:54
На домашнем чемпионате мексиканцы способны порадовать своих болельщиков
пират Елизаветы
сегодня в 09:24
однако...хорошо, что в РПЛ нет игроков сборной Кюрасао ))
7uf235yvx4h8
сегодня в 09:21
Интересно сколько вообще всего будет игроков из российского чемпионата на Чемпионате мира. Может как раз на сборную и насобирается.
k6x7hbdjseut
сегодня в 09:20
Вот только выпустят ли их на поле.
8q2sj9xjx6tm
сегодня в 09:19
Не самые большие звезды.
242zdcvqskzh
сегодня в 09:14
Удачи им на домашнем мундиале!
