Два игрока РПЛ вошли в заявку Мексики на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре назвал окончательную заявку команды на чемпионат мира — 2026.

В состав мексиканской национальной команды вошли 26 футболистов. Среди них оказались защитник «Локомотива» и полузащитник московского «Динамо» , выступающие в чемпионате России.

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа ( АЕЛ , Кипр).

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес ( ПАОК , Греция), Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Йохан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес (« АЗ Алкмаар», Нидерланды).

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис», Испания), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда ( АЕК , Греция), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико», Испания), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо», Россия).

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт», Бельгия), Гильермо Мартинес («Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан», Италия), Рауль Хименес («Фулхэм», Англия), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия», Саудовская Аравия), Алексис Вега («Толука»).