Австралия назвала заявку на ЧМ-2026

Сборная Австралии определилась с составом команды на ЧМ -2026.

Вратари: Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс», Дания), Мэтью Райан («Леванте», Испания).

Защитники: Джордан Бос («Фейеноорд», Нидерланды), Кэмерон Берджесс («Суонси Сити», Уэльс), Алессандро Чиркати («Парма», Италия), Милош Дегенек ( АПОЭЛ , Кипр), Джейсон Герия («Альбирекс Ниигата», Япония), Лукас Херрингтон («Колорадо», США ), Гарри Сауттар («Лестер Сити», Англия), Джейкоб Итальяно («Грацер АК», Австрия), Кай Тревин («Нью-Йорк Сити», США ).

Полузащитники: Кэмерон Девлин («Хартс», Шотландия), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули», Германия), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули», Германия), Эйден О'Нилл («Нью-Йорк Сити», США ), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»).

Нападающие: Кристиан Вольпато («Сассуоло», Италия), Айдин Хрустич («Хераклес Алмело», Нидерланды), Нестори Иранкунда («Уотфорд», Англия), Авер Мабиль («КД Кастельон», Испания), Мохамед Туре («Норвич Сити», Англия), Нишан Велупиллай («Мельбурн Виктори»), Тете Йенги («Мачида Зельвия», Япония).