Очоа сыграет на 6-м ЧМ и повторит достижение Месси и Роналду

Голкипер АЕЛа включен в окончательную заявку сборной Мексики на чемпионат мира — 2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США , Канаде и Мексике.

Для 40-летнего вратаря этот мундиаль станет шестым в карьере. Ранее он попадал в состав национальной команды на турниры 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов, а на трех последних чемпионатах мира был основным голкипером сборной.

По количеству попаданий в заявку на мировое первенство Очоа повторил достижение Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые также были включены в состав своих сборных на шесть чемпионатов мира.