Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Очоа сыграет на 6-м ЧМ и повторит достижение Месси и Роналду

сегодня, 09:57

Голкипер АЕЛа Гильермо Очоа включен в окончательную заявку сборной Мексики на чемпионат мира — 2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Для 40-летнего вратаря этот мундиаль станет шестым в карьере. Ранее он попадал в состав национальной команды на турниры 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов, а на трех последних чемпионатах мира был основным голкипером сборной.

По количеству попаданий в заявку на мировое первенство Очоа повторил достижение Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые также были включены в состав своих сборных на шесть чемпионатов мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Австралия назвала заявку на ЧМ-2026
Сегодня, 09:54
Два игрока РПЛ вошли в заявку Мексики на ЧМ-2026
Сегодня, 08:52
ОфициальноСборная Чехии назвала состав на чемпионат мира
Вчера, 23:07
ОфициальноОбъявлен окончательный состав сборной Уругвая на ЧМ-2026
Вчера, 18:14
ОфициальноМатвей Сафонов — в стартовом составе ПСЖ на финал ЛЧ против «Арсенала»
30 мая
Анчелотти подтвердил, что Неймар не будет исключён из заявки Бразилии на ЧМ
30 мая
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 