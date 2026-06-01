Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо назвал цель «Спартака» в новом сезоне

сегодня, 10:19

Наставник «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос о том, готова ли команда к борьбе за титул чемпиона РПЛ в будущем сезоне.

Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны. Мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул.

В минувшей кампании «Спартак» добыл победу в Кубке России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мостовой: «В матче с „Арсеналом“ в воротах ПСЖ мог стоять любой игрок»
Вчера, 23:54
Зоран Тошич оценил результаты ЦСКА в сезоне-2025/26
Вчера, 16:13
Саусь: «Хочется доказать, что „Спартак“ не ошибся с моим трансфером»
Вчера, 11:32
Быстров призвал не сравнивать Акинфеева и Сафонова
Вчера, 10:01
Дюков: «Сафонов показал, что игрок из РПЛ способен покорять вершины»
Вчера, 01:02
Аршавин: «Сафонов сейчас один из сильнейших вратарей в мире»
30 мая
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:51
"Абаскаль кардинально стал напрашиваться на работу в РПЛ: Я готов к работе в клубе РПЛ. Когда меня ждать в России? Примерно 10 июня я приезжаю с семьей на отдых в Москву»"

))))))))))))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:51
нападающего забивного купите.
Сколько забивают Угальде и Ливая это слезы.
wsj47trgps4p
wsj47trgps4p
сегодня в 13:42
Сначала нужно хоть третье место занять, с Динамо Мх договориться.
ahspw5aa7t2b
ahspw5aa7t2b
сегодня в 13:26
Главное наобещать побольше, а потом уйти с хорошей компенсацией.
qg4x66ybv2yz
qg4x66ybv2yz
сегодня в 13:25
Верный признак того, что Хуан долго не продержится, все его многочисленные предшественники говорили то же самое.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:30
Блин, а вот сейчас нравится, вот сейчас прям как надо всё сказал, как то по взрослому, спокойно, сдержанно, без криков и оров, цель чемпионство для Спартака стоит всегда и скрывать этого не стоит. Единственное что вранье так это про много сильных команд в РПЛ, по моим подсчётам ни одной. Но и Спартак тоже относится к несильным так что в этом плане всё ровно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:28
Игра у Спартака премного проявляется, видно что Кармело знает свое дело. Но достаточно это для чемпионство,точно не факт.
Чтоб создать чемпионскуб команду,и нужно 2-3 трансферных окон. То есть замахнуться на титул в сезоне 2028-29. А бороться, да, всегда надо.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:19
Получается, что задачи на сезон 2026/27 главный тренер Спартака уже озвучил, причём сделал это очень осторожно и без лишнего пафоса. Игрокам нет никакой нужды повторять слова наставника, разбавляя их своими мыслями... Любят они это дело. На месте руководства клуба, я бы ограничил общение футболистов с прессой протокольными мероприятиями — говорить надо меньше, а тренироваться больше. Особенно много проблем с реализацией опасных моментов. Усиление? Я думаю, свои пожелания Карседо уже высказал — надеюсь к ним прислушаются. Лично мне кажется, что у испанца есть неплохие шансы на успех...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:04
Забыл сказать что из под палки...
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 10:52
Спокойно, рассудительно, уважительно. Никого не забыл: себя, игроков, руководителей, соперников. Респект!
112910415
112910415
сегодня в 10:49
ныне в корректной, сдержанной форме
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:47, ред.
Скромно и внятно сказал Карседо о целях команды на текущий сезон. Так наверное огласили и свои цели...цска , динамо , краснодар , локомотив и зенит...
Capral
Capral
сегодня в 10:43
Ну уже получше, чем обычно, хотябы без громогласных заявлений. Конечно Спартак должен бороться за Чемпионство. Что касается усиления состава, возможно, Спартаку не помешал бы ЦФ, но у КБ настолько сильны обостряющие атакующие фланги, что они вполне компенсируют нехватку центрального нападающего. Но и в советские годы, у Бескова в Спартаке главную и решающую роль играла средняя линия. Конечно, у Карседо было недостаточно времени, чтобы коренным образом поменять Спартак после уродства Станковича, потому что, разгильдяйство в центре поля, которое оставил после себя боров никуда не делось. В ЦЗ, Ву и Джику не самые надежные. Как всегда защитники Спартака бегут забивать, при этом часто теряя основную позицию. Спартаку нужен хозяин в центре поля по типу Вендела, а такого сейчас в Спартаке нет. Усилиться было бы не плохо, вопрос- кем?
Пока, пожелаю Карседо и Спартаку Удачи, а там видно будет!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 