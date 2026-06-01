Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига чемпионов 2025/2026

Сафонов засмеялся во время встречи с Макроном в Елисейском дворце

сегодня, 10:23

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оказался в центре внимания во время приема команды в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов.

Во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона вратарь не смог сдержать улыбку и рассмеялся. Видео эпизода опубликовало издание Cerfia в социальной сети X.

В своей речи Макрон назвал ПСЖ величайшим клубом Европы и отметил, что команда заставила болельщиков переживать вплоть до финального свистка. После церемонии президент Франции сделал совместную фотографию с игроками и тренерским штабом парижан.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кокорин забил гол в последнем матче за «Арис»
22 мая
Слуцкий провёл 100-ю игру у руля «Шанхай Шэньхуа»
20 мая
Кокорин уйдёт из «Ариса»
20 мая
Агент Захаряна: «Арсен недоволен игровым временем в „Сосьедаде“»
15 мая
Разговоров о получении Головиным французского паспорта не было
03 мая
«Атланта Юнайтед» победила «Монреаль», Миранчук сделал два ассиста
03 мая
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 