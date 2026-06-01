Сафонов засмеялся во время встречи с Макроном в Елисейском дворце

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оказался в центре внимания во время приема команды в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов.
Во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона вратарь не смог сдержать улыбку и рассмеялся. Видео эпизода опубликовало издание Cerfia в социальной сети X.
В своей речи Макрон назвал ПСЖ величайшим клубом Европы и отметил, что команда заставила болельщиков переживать вплоть до финального свистка. После церемонии президент Франции сделал совместную фотографию с игроками и тренерским штабом парижан.