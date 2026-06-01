Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сделал голевой пас в матче за Бразилию

сегодня, 10:55
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия6 : 2Логотип футбольный клуб ПанамаПанамаМатч завершен

Сборная Бразилии одержала крупную победу над Панамой в товарищеском матче, который прошел в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

В составе бразильцев отличились Винисиус Жуниор, Каземиро, Райан, Лукас Пакета, Игор Тиаго, реализовавший пенальти, и Данило. Один мяч в ворота команды Бразилии случился после автогола Матеуса Куньи. Второй гол панамцев забил Карлос Харви.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отметился результативной передачей. Нападающий петербургского клуба Луис Энрике вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве встречи.

3dzxdw9cc8vj
сегодня в 13:38
С Панамами и лазурная посредственность сойдёт
uqk8c9z53e3x
сегодня в 13:28
Сантосу стоит пожелать к званию Олимпийского чемпиона добавить звание чемпиона мира.
wj2783bn5chp
сегодня в 11:52
И вот подёргав Миллера за вымя
Российский паспорт прячет он в карман
И пас разок отдавши на Панаму
С Неймаром курит в бутсах "Нариман"
Capral
сегодня в 11:03
Панама тоже в футбол играет?
Гость
