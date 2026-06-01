Соболев: «„Зенит“ заслужил чемпионский титул»

сегодня, 11:45

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, за счет чего его команда сумела добыть победу в минувшем сезоне РПЛ. Петербургский клуб вышел в лидеры только по итогам 29-го тура, когда «Краснодар» уступил «Динамо».

Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели. Кстати, когда говорили, что остается столько-то финалов — это не было просто словами. Выходили на игры именно так. Понимали, что права на осечку у нас нет, потому что мы догоняем. Особенно, после ничьей с «Локомотивом». Но в целом, считаю, мы заслужили это чемпионство.

nkmfpx7etjz6
сегодня в 13:55
Не видно чем он заслужил, если бы не принципиальная встреча быков с Динамо и возможностей Краснодара к ротации
y45cewdvepdw
сегодня в 13:50
Это не Зенит заслужил, это быки сами себя переиграли...
x8d94pqyx6vn
сегодня в 13:36
Бывший спартаковец Соболев весь сезон только портил игру Зенита. Как нападающий полный ноль, неповоротливый, медлительный, тугодумающий. Метод дельфина, признанный действующим в спартаке, в Зените не катит. Кто должен говорить о золотых медалях Зенита последним, так это Соболев.
armeez59
сегодня в 12:45
Если честно, то Зениту просто повезло(спасибо Динамо)
Bad Listener
сегодня в 12:43
Ой, а Сашка так вообще, заслужил заслужил, заслужиливее всех вокруг вместе взятых этот Сашка
Capral
сегодня в 12:06
Краснодар не потянул на весь сезон и на все турниры. Когда я говорил, что кубок Краснодару не нужен и лучше обменяться с ростовщиками на победу в чемпионате, тогда, многие смеялись, но в итоге- Краснодар не получил ничего. Зенит не играл ярче, чем Краснодар, но в ответственных играх сыграл надежней, чем конкурент. Не скажу, что Зенит абсолютный чемпион на все 100%, но свой максимум, Семак использовал.

Если по яркости игры, по комбинационному стилю и по тонкости игры- Краснодар смотрелся интересней Зенита, но физики на всю дистанцию не хватило. Краснодар более уязвим, чем Зенит в каждой линии. Питер оказался более стабильным, даже в кадровом плане... Ну и конечно, нельзя не отметить роль Вендела. Этот человек на одном дыхании прошел весь сезон, и чемпионство Зенита- во многом и его заслуга тоже.
hr8jyjzq39z8
сегодня в 11:55
А мозгов дельфин не заслужил
