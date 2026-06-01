Соболев: «„Зенит“ заслужил чемпионский титул»

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, за счет чего его команда сумела добыть победу в минувшем сезоне РПЛ. Петербургский клуб вышел в лидеры только по итогам 29-го тура, когда «Краснодар» уступил «Динамо».
Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели. Кстати, когда говорили, что остается столько-то финалов — это не было просто словами. Выходили на игры именно так. Понимали, что права на осечку у нас нет, потому что мы догоняем. Особенно, после ничьей с «Локомотивом». Но в целом, считаю, мы заслужили это чемпионство.
Если по яркости игры, по комбинационному стилю и по тонкости игры- Краснодар смотрелся интересней Зенита, но физики на всю дистанцию не хватило. Краснодар более уязвим, чем Зенит в каждой линии. Питер оказался более стабильным, даже в кадровом плане... Ну и конечно, нельзя не отметить роль Вендела. Этот человек на одном дыхании прошел весь сезон, и чемпионство Зенита- во многом и его заслуга тоже.