Соболев: «„Зенит“ заслужил чемпионский титул»

Форвард «Зенита» рассказал, за счет чего его команда сумела добыть победу в минувшем сезоне РПЛ . Петербургский клуб вышел в лидеры только по итогам 29-го тура, когда «Краснодар» уступил «Динамо».

Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели. Кстати, когда говорили, что остается столько-то финалов — это не было просто словами. Выходили на игры именно так. Понимали, что права на осечку у нас нет, потому что мы догоняем. Особенно, после ничьей с «Локомотивом». Но в целом, считаю, мы заслужили это чемпионство.