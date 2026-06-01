Карседо назвал ключевую связку в нынешнем составе «Спартака»

Наставник «Спартака» назвал важное тактическое решение, которое помогло его команде добиться прогресса в весенней части сезона.

Литвинов и Умяров в центре полузащиты. Одно из ключевых решений, которое дало нам необходимый баланс. Да, мы вошли в сезон как атакующая команда, но получали слишком много атак в ответ. Пропускали со «стандартов». И мы стали уделять особое внимание работе над «стандартами» при обороне. Работали с центральными защитниками, работали персонально с Литвиновым и Умяровым. И прибавили. Починили то, что плохо работало, без потери качества впереди.

Литвинов может играть везде. И везде будет приносить пользу. Но я хотел бы сказать о другом. Руслан — один из тех футболистов, которые объединяют всех в команде. Он говорит на нескольких языках. Шутит, улыбается, заряжает позитивом остальных ребят. Когда кто-то не в духе, одна шутка от Руслана может исправить настроение. Его отношение к делу впечатляет. Скажу это еще раз: их связка с Умяровым — это одна из важнейших основ, на которой стоит нынешний «Спартак».