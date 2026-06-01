Карседо назвал ключевую связку в нынешнем составе «Спартака»

Наставник «Спартака» Хуан Карседо назвал важное тактическое решение, которое помогло его команде добиться прогресса в весенней части сезона.
Литвинов и Умяров в центре полузащиты. Одно из ключевых решений, которое дало нам необходимый баланс. Да, мы вошли в сезон как атакующая команда, но получали слишком много атак в ответ. Пропускали со «стандартов». И мы стали уделять особое внимание работе над «стандартами» при обороне. Работали с центральными защитниками, работали персонально с Литвиновым и Умяровым. И прибавили. Починили то, что плохо работало, без потери качества впереди.
Литвинов может играть везде. И везде будет приносить пользу. Но я хотел бы сказать о другом. Руслан — один из тех футболистов, которые объединяют всех в команде. Он говорит на нескольких языках. Шутит, улыбается, заряжает позитивом остальных ребят. Когда кто-то не в духе, одна шутка от Руслана может исправить настроение. Его отношение к делу впечатляет. Скажу это еще раз: их связка с Умяровым — это одна из важнейших основ, на которой стоит нынешний «Спартак».
Добились ли баланса? Трудно на самом деле однозначно утверждать, разные матчи были, Крыльям проиграли. В конце концов побеждает тот кто забивает больше противника, а Спартак забивал 3-4 таким противникам до этого перестроения, а Крыльям забили 1 всего. Тогда в чём разница? По сути ни в чём получается. Тут важно прибавить в защите не теряя в атаке было, но это как будто бы не совсем получилось. Так что ещё баланс искать придётся, да и реализацию если выправить то будет совершенно другой разговор уже. Впрочем в матче именно с теми же Крыльями я не помню россыпи моментов.
Ещё был отвратительнейший матч с Пари НН где Спартака просто не было и победа досталась чудом, об этом тоже не стоит забывать. И такая игра у Спартака не одна, а большинство. Но их я опущу потому что реально показалось в финале кубка что Жедсон таки всё таки немного привыкает к роли флангового игрока. А значит если это не обман зрения то не зря Карседо флангами жертвовал. Узнаем точно в следующем сезоне об этом уже. Опять же это был редкий случай когда Жедсон поменял Денисова. Маркиньос и Солари пусть и не звёзды мирового футбола но только с ними Спартаку удаётся качественно растягивать оборону соперника и они похоже незаменимы для успешной игры в атаке. И суть не в том даже что Жедсон привык а в том что на позиции вингера Солари был.
Мне ещё что бросилось в глаза по весне что Спартак не важно сколько забьёт, а второй тайм уже доминировать не очень получается и просаживается команда, с ЦСКА в кубке так отскочили например. Но и в этом аспекте тоже как будто бы как то к финалу кубка получше стало. Спартак опять чтоли не вовремя ход набрал.
Ну и конечно пижонство отдельная тема, хотелось бы чтобы они тогда уж отрабатывали эти цирковые трюки которые порой пытаются исполнять, от этого и реализация подрастёт, а то реально как клоуны.