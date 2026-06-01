В Испании рассчитывают, что Ямаль восстановится к первой игре на ЧМ-2026

сегодня, 14:32
Испания — Кабо-Верде, 15.06.2026 в 19:00

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о восстановлении форварда «Барселоны» Ламина Ямаля после травмы и выразил уверенность, что вингер успеет подготовиться к чемпионату мира — 2026.

«Восстановление Ламина идет очень хорошо. Он будет готов к ЧМ и должен успеть восстановиться к стартовой игре», — заявил де ла Фуэнте.

Испания откроет турнир 15 июня игрой против Кабо-Верде.

Валерыч
сегодня в 18:17
Хорошо бы, если бы Ямаль полностью успел восстановиться к первой игре, тем более, что для него это первый ЧМ.
VeniaminS
сегодня в 15:04
Восстановится ,будет хорошее усиление.
