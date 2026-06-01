Сын Карло Анчелотти возглавил французский «Лилль»
«Лилль» объявил о назначении на пост главного тренера команды.
36-летний итальянский специалист подписал с французским клубом контракт сроком на два года.
Давиде Анчелотти является сыном главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. До переезда во Францию он работал в «Ботафого», с которым занял шестое место в чемпионате Бразилии и завоевал путевку в Кубок Либертадорес.
Чтобы что там делать ? Пивас с полевыми - ровесниками распивать ? Или он их там гонять задумал при помощи папкиной фамилии, дабы позапрошлогодний успех повторить ?
Руководство там каким органом мысли свои мыслит, непонятно.