Сын Карло Анчелотти возглавил французский «Лилль»

сегодня, 14:37

«Лилль» объявил о назначении Давиде Анчелотти на пост главного тренера команды.

36-летний итальянский специалист подписал с французским клубом контракт сроком на два года.

Давиде Анчелотти является сыном главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. До переезда во Францию он работал в «Ботафого», с которым занял шестое место в чемпионате Бразилии и завоевал путевку в Кубок Либертадорес.

ПЕТЛЯ
сегодня в 18:09, ред.
В 36 лет коучем в Лилль, который пару лет назад брал Л1.
Чтобы что там делать ? Пивас с полевыми - ровесниками распивать ? Или он их там гонять задумал при помощи папкиной фамилии, дабы позапрошлогодний успех повторить ?

Руководство там каким органом мысли свои мыслит, непонятно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 15:56
В Ботафого Давиде был главный тренер команды. Карло рядом не был. Ну жили работали они в Бразилии . Но у каждого своя работа. Давиде провалился в Ботафого . Лилль прогнулся за именем. Просмотрим, что будет дальшк
CCCP1922
сегодня в 15:43
Яблоко далеко упало от яблони.
a4cfjj3vvazx
сегодня в 15:39
Ну так ведь спроси любого малыша, кто сын папы Карло - ответ будет только один!)
AleS
AleS ответ jfgm7k2pzh7x (раскрыть)
сегодня в 15:16
Буратино)))
lazzioll
сегодня в 14:41
даже в Ботафого батя был рядом. а до этого он с ним на лавке много где сидел с Папой. ну вот теперь первый так сказать самостоятельный опыт. и сразу непростая команда
jfgm7k2pzh7x
сегодня в 14:40
Буратино дрессирует догов - это любопытно!
Гость
