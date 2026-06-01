Перес назвал причину проблем Мбаппе в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал выступления Килиана Мбаппе после его перехода в мадридский клуб.
По словам руководителя «сливочных», французскому форварду пришлось адаптироваться к новой игровой роли.
«Килиан играет на позиции, отличной от той, на которой выступал в ПСЖ. Это немного выбило его из колеи», — заявил Перес.
Президент «Реала» также подчеркнул, что клуб намерен сделать выводы из прошедшего сезона и исправить допущенные ошибки.
«Мы исправим все то, что, как считаем, сделали не лучшим образом», — добавил Перес.
Причем тут Мбаппе и его адаптация ?!
Переполненный лазарет, неквалифицированный мед. персонал, ужасный микроклимат, отсутствие конфиденциальности и публичие дрязг, нарушение субардинации по вектору игрок - тренер - спортивный директор - президент...,...., и многое , многое из оперы административно - хозяйственного бардака.
Фло надо свою команду управленцев перетрясти, а он опять в раздевалку топает...
Возраст..., возраст берет своё.