Перес назвал причину проблем Мбаппе в «Реале»

Президент «Реала» прокомментировал выступления после его перехода в мадридский клуб.

По словам руководителя «сливочных», французскому форварду пришлось адаптироваться к новой игровой роли.

«Килиан играет на позиции, отличной от той, на которой выступал в ПСЖ . Это немного выбило его из колеи», — заявил Перес.

Президент «Реала» также подчеркнул, что клуб намерен сделать выводы из прошедшего сезона и исправить допущенные ошибки.

«Мы исправим все то, что, как считаем, сделали не лучшим образом», — добавил Перес.