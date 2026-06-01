Перес назвал причину проблем Мбаппе в «Реале»

сегодня, 14:42

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал выступления Килиана Мбаппе после его перехода в мадридский клуб.

По словам руководителя «сливочных», французскому форварду пришлось адаптироваться к новой игровой роли.

«Килиан играет на позиции, отличной от той, на которой выступал в ПСЖ. Это немного выбило его из колеи», — заявил Перес.

Президент «Реала» также подчеркнул, что клуб намерен сделать выводы из прошедшего сезона и исправить допущенные ошибки.

«Мы исправим все то, что, как считаем, сделали не лучшим образом», — добавил Перес.

cryad3g6uv4g
сегодня в 18:25
Конечно исправить,убрать Винисиуса,добавить зарплату Камерунскому Эму ,как это делали в Барселоне с меськой- и покатился Реал по наклонной в низ!
aa257trtzubt
сегодня в 17:44
Ноет много, а так бы было всё неплохо.
112910415
сегодня в 17:35
что-то долго живёт эта проблема ! )
Alex_67
сегодня в 16:47
А ведь Мбаппе уже скоро двадцать восемь лет, а Перес только выводы собрался делать... Так и карьера может закончиться, а Киллиан только подаёт надежды. Только Перес виноват в том, что происходит в Реале... Только Перес виноват в том, что Мбаппе не смог полностью раскрыться — слишком много воли дал французу, вместо того, чтобы осадить его. Анчелотти , как всегда, проявил привычную осторожность и начал терять контроль за раздевалкой, что сказалось на результатах и качестве игры. Спад начался сразу после победы в Лиге чемпионов сезона 23/24. Карло Анчелотти, конечно, великий тренер, но это Реал — лучший клуб мира должен штамповать победы. Перес должен был уволить Папу Карло раньше, а потом и сам уйти. Любой организм имеет свой ресурс, да и уходить нужно вовремя. Сборная Бразилии? Уверен, Федерация футбола Бразилии 🇧🇷 и Анчелотти совершили большую ошибку, подписав контракт. Да, вчера команда Анчелотти забила шесть мячей слабой Панаме, но ведь два пропустила... А Перес? Он, скорее всего, выиграет выборы и бардак в Реале продолжится.
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:24, ред.
Не в ту степь этот легендарный Старик взор свой обращает...
Причем тут Мбаппе и его адаптация ?!
Переполненный лазарет, неквалифицированный мед. персонал, ужасный микроклимат, отсутствие конфиденциальности и публичие дрязг, нарушение субардинации по вектору игрок - тренер - спортивный директор - президент...,...., и многое , многое из оперы административно - хозяйственного бардака.

Фло надо свою команду управленцев перетрясти, а он опять в раздевалку топает...
Возраст..., возраст берет своё.
Capral
сегодня в 15:27
В игре с Барсой, которую Анчи проиграл-1:5, тренер пробовал игрока и в центре, и на месте правого полусреднего, откуда Мбаппе забил, и где он играл на ЧЕ. Конечно, останься Анчи в Реале и многое было бы по другому... Но Мбаппе, как безусловно незаурядный футболист должен в случае необходимости уметь перестроиться. Хочу верить, что с приходом Маура, если этот приход состоится, тренер найдет место форварду...
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:04
Ключевая фраза: "...как считаем, сделали не лучшим образом"
z7seppq6j56q
сегодня в 14:57, ред.
Во всем должно быть согласие.
