Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Саудовская Аравия опубликовала заявку на ЧМ-2026

сегодня, 15:42

Сборная Саудовской Аравии огласила заявку команды на ЧМ-2026.

Вратари: Ахмед Аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).

Защитники: Сауд Абдулхамид («Ланс», Франция), Абдулела Аль-Амри («Аль-Иттихад»), Джехад Такри («Аль-Кадисия»), Хассан Аль-Тамбакти («Аль-Хиляль»), Али Алавджами («Аль-Хиляль»), Хассан Кадеш («Аль-Иттихад»), Мотеб Аль-Харби («Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Мохаммед Абу Аль-Шамат («Аль-Кадисия»), Наваф Аль-Бушал («Аль-Наср»).

Полузащитники: Зияд Аль-Джохани («Аль-Ахли»), Нассер Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Наср»), Ала'а Аль-Хаджи («Неом»), Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Кадисия»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»).

Нападающие: Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Абдулла Аль-Хамдан («Аль-Наср»), Салех Аль-Шехри («Аль-Иттихад»), Султан Мадаш («Аль-Хиляль»), Айман Яхья («Аль-Наср»), Халид Аль-Ганнам («Аль-Иттифак»).

Соперниками аравийцев по группе будут команды Испании, Кабо-Верде и Уругвая.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сауд. Аравия
Перевод с bbc.com
Роналду, Месси, Модрич и Неймар прощаются с большим футболом. ЧМ-2026 – турнир уставших гигантов
Сегодня, 10:04Roman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Очоа сыграет на 6-м ЧМ и повторит достижение Месси и Роналду
Сегодня, 09:57
Австралия назвала заявку на ЧМ-2026
Сегодня, 09:54
Два игрока РПЛ вошли в заявку Мексики на ЧМ-2026
Сегодня, 08:52
ОфициальноСборная Чехии назвала состав на чемпионат мира
Вчера, 23:07
ОфициальноОбъявлен окончательный состав сборной Уругвая на ЧМ-2026
Вчера, 18:14
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:44, ред.
А где Роналду?
tzy7kmqtdgpu
tzy7kmqtdgpu
сегодня в 15:46
Тому, кто сможет сосчитать количество повторения слога Аль в заявке - специальный приз от шейхов!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 