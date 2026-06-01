Чемпион мира и Европы Иньеста стал главным тренером клуба из ОАЭ

«Галф Юнайтед» объявил о назначении главным тренером команды.

Клуб из Объединённых Арабских Эмиратов стал первым для испанца в тренерской карьере. У бывшего полузащитника «Барселоны», чемпиона мира и двукратного победителя чемпионата Европы в составе сборной Испании есть лицензия категории «А», сейчас он проходит обучение на получение уровня «Про».

Иньеста завершил карьеру игрока в 2024 году, его последней командой был другой представитель ОАЭ — «Эмирейтс».

«Галф Юнайтед» был основан в Дубае в 2019-м с целью создания возможностей для молодёжи посредством футбола. Отмечается, что у клуба самый молодой состав в Первом дивизионе.