Чемпион мира и Европы Иньеста стал главным тренером клуба из ОАЭ

«Галф Юнайтед» объявил о назначении Андреса Иньесты главным тренером команды.
Клуб из Объединённых Арабских Эмиратов стал первым для испанца в тренерской карьере. У бывшего полузащитника «Барселоны», чемпиона мира и двукратного победителя чемпионата Европы в составе сборной Испании есть лицензия категории «А», сейчас он проходит обучение на получение уровня «Про».
Иньеста завершил карьеру игрока в 2024 году, его последней командой был другой представитель ОАЭ — «Эмирейтс».
«Галф Юнайтед» был основан в Дубае в 2019-м с целью создания возможностей для молодёжи посредством футбола. Отмечается, что у клуба самый молодой состав в Первом дивизионе.
Интересно, кто ещё из того поколения станет тренером?
Из старой гвардии Энрике, Эмери, Артета, Гвардиола все они топ-тренера сейчас , с большими победами на мировой арене.
И молодые и перспективные готовы к большим вызовам. У Алонсо уже есть титул Чемпиона Германии, Фабрегас показал чудесный футбол с Комо, и играет в ЛЧ, оставив позади самого Милана с Ювентусом!!!
Молодцы испанцы, они лучшие сейчас