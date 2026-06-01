Чемпион мира и Европы Иньеста стал главным тренером клуба из ОАЭ

сегодня, 17:26

«Галф Юнайтед» объявил о назначении Андреса Иньесты главным тренером команды.

Клуб из Объединённых Арабских Эмиратов стал первым для испанца в тренерской карьере. У бывшего полузащитника «Барселоны», чемпиона мира и двукратного победителя чемпионата Европы в составе сборной Испании есть лицензия категории «А», сейчас он проходит обучение на получение уровня «Про».

Иньеста завершил карьеру игрока в 2024 году, его последней командой был другой представитель ОАЭ — «Эмирейтс».

«Галф Юнайтед» был основан в Дубае в 2019-м с целью создания возможностей для молодёжи посредством футбола. Отмечается, что у клуба самый молодой состав в Первом дивизионе.

26gn46ashmu5
26gn46ashmu5
сегодня в 18:02
Поехал Андрес баблишка закалымить
goalaktika
goalaktika
сегодня в 17:50, ред.
Алонсо, Арбелоа, Фабрегас, Хави и сейчас к ним присоединяется Иньеста.
Интересно, кто ещё из того поколения станет тренером?
Из старой гвардии Энрике, Эмери, Артета, Гвардиола все они топ-тренера сейчас , с большими победами на мировой арене.
И молодые и перспективные готовы к большим вызовам. У Алонсо уже есть титул Чемпиона Германии, Фабрегас показал чудесный футбол с Комо, и играет в ЛЧ, оставив позади самого Милана с Ювентусом!!!
Молодцы испанцы, они лучшие сейчас
t3bsz4a4u5c4
t3bsz4a4u5c4
сегодня в 17:41
Может и ничего не получится, но хоть заработает.
