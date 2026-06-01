Карседо о Барко в финале Суперкубка России: «Он сыграл на уколах»

сегодня, 17:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться полузащитнику Эсекьелю Барко в финале Суперкубка России с «Краснодаром».

Очень благодарен Эсекьелю. Он хотел играть и проявил мужество. Перед матчем я не спал всю ночь и думал, правильно ли мы поступим, если выпустим Барко. Сам он сказал, что готов, но мне надо было думать обо всей команде, насколько бы это повлияло на нашу игру в целом. Ведь Эсекьель даже не смог провести полноценную предматчевую тренировку, он всё ещё испытывал дискомфорт. В итоге мы приняли решение в самый последний момент; он сыграл на уколах. И это было правильное решение.

ПЕТЛЯ
сегодня в 18:22, ред.
В нормальном евроклубе, где у игрока и страховка и контракт завязан на поддержании Здоровья, Карседо бы за сей " подвиг " нагнули..., а потом ещё и выгнули.

В РПЛовском бардаке же этим ещё и кичатся..., идиоты.
NbKA555
сегодня в 17:58
Голевую отдал.Пенальти забил в серии.С ним намного лучше,чем без него.Слава Богу за все эпизоды из которых и сковалась победа в кубке.Включая выходы Помазуна на Зенит и Быков.
Capral
сегодня в 17:58
Блохин тоже сыграл на уколах, в финале КК-75, да еще с 12-ю шрамами. Но Барко молодец, а главное- на его игре это не отразилось и на результате тоже. Ему бы еще быстрее соображать и не передерживать мяч- и цены ему не будет.
Гость
