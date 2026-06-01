Карседо о Барко в финале Суперкубка России: «Он сыграл на уколах»

Главный тренер московского «Спартака» рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться полузащитнику в финале Суперкубка России с «Краснодаром».

Очень благодарен Эсекьелю. Он хотел играть и проявил мужество. Перед матчем я не спал всю ночь и думал, правильно ли мы поступим, если выпустим Барко. Сам он сказал, что готов, но мне надо было думать обо всей команде, насколько бы это повлияло на нашу игру в целом. Ведь Эсекьель даже не смог провести полноценную предматчевую тренировку, он всё ещё испытывал дискомфорт. В итоге мы приняли решение в самый последний момент; он сыграл на уколах. И это было правильное решение.