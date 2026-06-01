Главный тренер ПАОКа заявил, что рассчитывает на Оздоева и Чалова

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу прокомментировал будущее российских игроков греческого клуба опорного полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Фёдора Чалова.
Контракт Оздоева рассчитан до 30 июня. Договор Чалова истекает летом 2027 года.
Я доверяю Оздоеву и Чалову. Оба — высококлассные футболисты. Что касается Магомеда, то последние три года он демонстрирует очень высокий уровень игры, является важным игроком и одним из лидеров команды.
Фёдор также обладает огромным потенциалом и отличными качествами нападающего. К сожалению, он всё ещё адаптируется к греческому футболу, поскольку греческий чемпионат очень требователен.
Что касается их будущего, это вопрос, который должен решить клуб. Лично я очень уважаю и Фёдора, и Магомеда и рассчитываю на них.