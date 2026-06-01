Сына Зидана включили в состав сборной Алжира на чемпионат мира

сегодня, 18:59

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович представил список футболистов для участия в чемпионате мира этим летом.

Вратари

Люка Зидан («Гранада»), Уссама Бенбот («УСМ Алжир»), Мелвин Мастил («Стад Ньон»), Абделатиф Рамдан («МК Алжир»).

Защитники

Рафик Бельгали («Верона»), Самир Шергуи («Париж»), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити»), Жауэн Хаджам («Янг Бойз»), Айсса Манди («Лилль»), Рами Бенсебаини («Боруссия», Дортмунд), Зинеддин Белаид («ЖС Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Тугай («Эсперанс»).

Полузащитники

Набиль Бенталеб («Лилль»), Ишем Будауи («Ницца»), Уссем Ауар («Аль-Иттихад»), Фарес Шаиби («Айнтрахт», Франкфурт), Ибрагим Маза («Байер», Леверкузен), Ясин Титрауи («Шарлеруа»), Рамиз Зерруки («Твенте»).

Нападающие

Мохамед Амура («Вольфсбург»), Ахмед Бенбуали («Дьёр»), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль»), Фарес Геджемис («Фрозиноне»), Амин Гуири («Марсель»), Анис Хадж-Мусса («Фейеноорд»), Рияд Марез («Аль-Ахли»).

На ЧМ-2026 национальная команда сыграет в группе J с Аргентиной, Австрией и Иорданией. Перед турниром она проведёт товарищеский матч с Нидерландами 3 июня.

Grizly88
сегодня в 20:19
Он же тот еше чудила
DXTK
сегодня в 19:34
А почему не Франции???
gg3nywv7x4aj
сегодня в 19:07
Четвертым вратарем для мебели.
Гость
