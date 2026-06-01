Дмитрий Игдисамов назначен главным тренером ЦСКА

сегодня, 19:38

ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером на постоянной основе. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на столько же.

Специалист в мае стал исполняющим обязанности главного тренера московской команды после отставки Фабио Челестини.

Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 21:45
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:45
Red blu
сегодня в 21:39
Удачи Игдисамов на посту главного тренера. И так же всех обыгрывать как Локомотив в 30-ом туре со счётом 3:1
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:36, ред.
Однозначно! Торпедо, Ротор, Шинник, Динамо , не говоря о московских клубах и других больших из СССР.
Все, мы выросли на этом футболе .Это ностальгия!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:35
Все. в этом мире относительно. Иначе говоря Гусев как Г. Т динамо однозначно предпочтительнее Шварца по как минимум 4 факторам Но у хозяев ВТБ иные планы и виды на клуб по всей видимости
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:30, ред.
Зря наверное
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 21:03
Конечно!!! ЦСКА- советский Клуб, советский футбол!!! Что может быть лучше советского футбола?!)))
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:02
Ээээ, дорогой, зачем так говоришь, как ворона каркаешшшьь :)
Мы же не на выигрыш ЛЧ нацелились, нам, для начала, достаточно пару сезонов подряд взять РПЛ :) С этим Дмитрию жить, творить и созидать...
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:01
Анатолий Кандауров.
Вчера прочел небольшое интервью, нашего Замечательного в прошлом Ветерана, чемпиона СССР, обладателя Кубка СССР и Кубка сезона А.А.Петрушина, где он не понимает увольнения Гусева и приглашения могильщика Герты! Я не считаю Гусева, уже готовым тренером для Динамо, но если менять его, то только на Достойного наставника, а не на шабашника-проходимца.....................................
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:56
Пожелаем удачи армейцам! Это риск, но может повезет!)
Будем наблюдать за ним, первая половина сезона покажет, как будут играть армейцы)
particular
сегодня в 20:55
Пора неопределённостей закончилась, наступила эпоха создинания, персональной ответственности и конкретики...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:48
Правильное решение. Ждем побед!
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:45
Я к сожалению ничего не знаю про этого тренера ЦСКА. Видел только две его игры на финише чемпионата и в кубке. Самая достоверная информация у Анатолия Кандаурова, он знает все подробности этого назначения. И рад бы помочь, но увы, не владею вопросом...
Alex_67
сегодня в 20:44
Клуб принял сложное решение, но он его принял... Тренерскую карьеру Дмитрий начал в академии Рубина, откуда перешёл ЦСКА. Тренировал команды U-16,17... Последние три года работал с молодёжкой.. На карьерной лестнице через много ступеней не перепрыгивал — вполне себе хорошая биография. Видимо боссы ЦСКА увидели какую-то перспективу в этом человеке, Я думаю, Дмитрий не нуждается ни в накачке, ни в раскачке. Возможности большинства игроков он знает, вероятно уже в следующем сезоне мы увидим в основном составе талантливых воспитанников клуба? Надеюсь, полку хороших российских тренеров прибыло....
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:41
Я о новом гл. тренере ЦСКА?)) Так мало информации о нем, и подумал Вы может поделитесь со мной, не рискуют ли армейцы о назначении тренера не имеющего опыта?
Фил Кио
сегодня в 20:40
Лично мне нравится это решение руководства и спонсоров ЦСКА. Не думаю, что ЦСКА будет выглядеть в следующем сезоне хуже, чем в этом. Его работу в ЦСКА можно сравнить с путешествием на Титанике, там было всё, кроме удачи.
Поэтому желаю Дмитрию удачи!
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:34
Рад Приветствовать!!!
Futurista
сегодня в 20:34
Молодцы кони...решились на эксперимент...скорее всего он будет неудачным...но всё же...
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:33
Вы о ком, именно. простите?)))
goalaktika ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 20:33
Приветствую!))
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:31
Просветите, кто он?
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:30
Плюс, что он в системе ЦСКА уже 7 лет. Прошел все тренерскую лестницу от юношей до главной команды. Подготовил для основы 5 человек. Это его воспитанника, они за него костьми лягут. Возможно будут проблемы с легионерами, но многое зависит от политики клуба. Я думаю, что это правильный шаг. Надо своих поддерживать, а не гнать как Гусева из Динамо, или Романова из Спартака почему то не оставили. Хватит уже госарбайтеров тренеров везти.. Однако поживём, увидим.
Capral
сегодня в 20:01, ред.
Не знаю, насколько это решение верное, только время покажет правильность этого, достаточно рискованного назначения. Я ничего не знаю про нового ГТ ЦСКА, но несколько игр, уже под руководством Игдисамова показали- зрелость молодого армейского наставника. Это и 2-й тайм со Спартаком, где армейцы перевернули и развернули игру на все 180!!! И конечно игра с Локомотивом, где молодой наставник ЦСКА вскрыл, все самые болезненные места соперника, главным образом- уничтожив опорную зону соперника в лице Карпукаса и одержал убедительную победу...

Вот, тут то, напрашивается сравнение с командой ВТБ, в которой не доверили работу молодому амбициозному тренеру, a пригласили известного проходимца, изгнанного отовсюду... Посмотрим, кто окажется прав- смелое и решительное руководство ЦСКА, или сомнительное жуликоватое руководство команды ВТБ. Но пока- пожелаю армейскому Клубу Удачи, а его молодому тренеру- уверенности в своих силах!!!!!!!
Balbes77773
сегодня в 19:57
Хорошая новость!Удачи,Дмитрию!!!
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:51
Замечательная новость !
Удачной работы Дмитрию, опыт дело наживное, главное, что 1/3 команды его воспитанники с ними легче будет работать. Ждём хороших результатов.
CSKA2012
сегодня в 19:51
Удачи ему, что сказать)
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:50
Админов все устраивает! Говорил и буду это говорить! Мне это надоело! Вот я и бросил играть ТУТ! Добра Вам!
Bad Listener
сегодня в 19:43, ред.
У Губерниева наверное Эго лопнуло, щас ошмётки полетят
