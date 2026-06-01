Кафанов и Адамов вошли в тренерский штаб ЦСКА

ЦСКА объявил о пополнении тренерского штаба после назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером на постоянной основе.
В него вошли Мурат Искаков, последним местом работы которого был тольяттинский «Акрон», тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, Денис Коростиченко (был ассистентом Игдисамова в академии «армейцев»). Также к клубу присоединились покинувший «Ростов» бывший форвард сборной России Роман Адамов и румынский специалист Пэтру Лэзэрэску, работавший в «Динамо», «Кубани» и «Сочи».
Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксёнов продолжат работу в тренерском штабе.