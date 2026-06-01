Кафанов и Адамов вошли в тренерский штаб ЦСКА

сегодня, 19:59

ЦСКА объявил о пополнении тренерского штаба после назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером на постоянной основе.

В него вошли Мурат Искаков, последним местом работы которого был тольяттинский «Акрон», тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, Денис Коростиченко (был ассистентом Игдисамова в академии «армейцев»). Также к клубу присоединились покинувший «Ростов» бывший форвард сборной России Роман Адамов и румынский специалист Пэтру Лэзэрэску, работавший в «Динамо», «Кубани» и «Сочи».

Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксёнов продолжат работу в тренерском штабе.

Red blu
сегодня в 21:43
Удачи и побед новому тренерскому штабу.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:41
Я с вашего позволения поясню. Игдиссамов начинал свою тренерскую карьеру в Рубине в бытность когда Кафанов там работал еще до Ростова. Он по отечески опекал молодого тренера Игдисамова и теперь. тот его отблагодарил доверием и пригласил. Но вратарским делом в ЦСКА будет заниматься Крамаренко, а Кафанов тренер по стандартам. Пояснил?
CCCP1922
сегодня в 21:09
А Кафанов ему зачем? Интересно, чей это совет? Всё, что связано с Карпиным, лично меня настораживает. Хотя это может означать предстоящие кадровые изменения в сборной России по футболу. Взял бы кто-нибудь интервью у Игдисамова...
particular
сегодня в 20:52
От штаба хотелось бы творчества и эффективности, а не унылого сопровождения неудач и битья по хвостам...
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:36
Мне только Кафанов сильно не нравится. И отсутствие бывших армейцев, например Гришина, Карнаухова, Корнеева
4gkxafya66d9
сегодня в 20:27
Пожелаем удачи тренерскому штабу...
