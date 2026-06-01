Главный тренер «Спартака» высказался об уходе Рябчука и Бонгонда

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, почему почти не использовал защитника Олега Рябчука и полузащитника Тео Бонгонда, а также сообщил о том, как прошло прощание с футболистами.
К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам. Я им благодарен за профессионализм и доброжелательное отношение. Тот же Олег, понимая, что на его позиции выходят другие футболисты, всё равно усердно работал и приносил нам пользу в тренировочном процессе. Я сказал ему об этом и искренне пожелал удачи в следующем клубе.