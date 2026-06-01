«Монако» объявил об отставке главного тренера

вчера, 21:09

«Монако» объявил об уходе с должности главного тренера.

Специалист возглавлял команду с октября 2025 года. Под руководством бельгийца она провела 38 матчей, одержала 16 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Монегаски, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин, завершили сезон 2025/26 на 7-м месте в Лиге 1 и вышли в отборочный раунд Лиги конференций.