«Монако» объявил об отставке главного тренера

вчера, 21:09

«Монако» объявил об уходе Себастьена Поконьоли с должности главного тренера.

Специалист возглавлял команду с октября 2025 года. Под руководством бельгийца она провела 38 матчей, одержала 16 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Монегаски, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин, завершили сезон 2025/26 на 7-м месте в Лиге 1 и вышли в отборочный раунд Лиги конференций.

ildar_3871
вчера в 23:02
Головин все ...
пират Елизаветы
вчера в 22:59
посмотрим, что получится у Филипе Луиса в Монако.
другое дело, что состав Монако это непонятное сборище.
есть и нормальные игроки и куча бездарь и игроки подписанные ради хайпа и т.д. собрать из всего этого в серьезную команду будет не просто.
удачи бразильцу!
A.S.A
вчера в 22:49
Ну сезон откравенно провален, так что увольнение напрашивалось! Теперь монегасков должен возглавить молодой, амбициозный Филипе Луис. Я наблюдал за победами его Фламенго, клуб из Рио-де-Жанейро выиграл всё с этим тренером как в Бразилии, так и кубок Либертадорес!!! Будет очень интересно понаблюдать за его работой в европе! Я вообще думал, что он возглавит Бенфику, после возможного ухода Жозе. Но вариант с Монако тоже интересный!
uk6c99mncggt
вчера в 22:44
Нужна встряска для команды...
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:06
...и времена были получше, и Голова был помоложе! Я не намекаю, предпологаю,тьфу ты язык мой! Всё должно быть хорошо,без особых
изменений!
particular
particular
вчера в 21:29
У Монако были и получше времена... Пришло время передвигать кровати...
Гость
