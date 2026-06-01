Стал известен итоговый состав сборной Хорватии на чемпионат мира-2026

вчера, 21:51

Сборная Хорватии под руководством главного тренера Златко Далича объявила окончательную заявку из 26 игроков на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).

Защитники

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»).

Полузащитники

Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Петар Сучич («Интер», Милан), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

Нападающие

Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

На турнире хорваты выступят в группе L с Англией, Ганой и Панамой. Перед мундиалем национальная команда проведёт товарищеские матчи с Бельгией 2 июня и Словенией 7-го числа.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Просто не распиаренный. Агент мух не ловит, поэтому и в Загребе до сих пор.
Comentarios
вчера в 23:51
Получается в Хорватии только вратарь играет. Неплохая сборная
всё продинамил
вчера в 23:48
И Модрич... такой молодой...
Grizly88
вчера в 23:09
Ждем матчей Чм с нетерпением
Grizly88
вчера в 23:08
Ливакович задержался в Загребе вроде достойный вратарь
shur
shur ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 22:39
...где то ухмыльнулся старина Модрич!
Lobo77
вчера в 22:28
Хорваты еще дадут копоти.
Боевые ребята.
pstmkw64rt5p
pstmkw64rt5p ответ Z. Kramer (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Первый мундиаль будешь смотреть ? С почином ! Загугли, кто на прошлых двух ЧМ серебро и бронзу взял.
6cq5mzhh6n79
вчера в 22:02
Модрич на месте, значит все нормально...
Z. Kramer
вчера в 22:02
Англия и Гана обыграют этот колхоз
goalaktika
вчера в 22:00
Игроки у сб. Хорватии с большим опытом. Вполне себе боевая команда
shur
вчера в 21:57
....смертоносная игрушка Хорваты-Англичане, с нетерпением,закупаю пиво =)) !!!
Гость
