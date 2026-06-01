Стал известен итоговый состав сборной Хорватии на чемпионат мира-2026

вчера, 21:51

Сборная Хорватии под руководством главного тренера объявила окончательную заявку из 26 игроков на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).

Защитники

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»).

Полузащитники

Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Петар Сучич («Интер», Милан), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

Нападающие

Иван Перишич ( ПСВ ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

На турнире хорваты выступят в группе L с Англией, Ганой и Панамой. Перед мундиалем национальная команда проведёт товарищеские матчи с Бельгией 2 июня и Словенией 7-го числа.