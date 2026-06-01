Игдисамов: «Не вижу смысла много говорить в преддверии старта сезона»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал назначение на должность на постоянной основе.

1 июня московский клуб объявил о заключении контракта со специалистом по схеме «2+2».

Быть тренером ПФК ЦСКА – это огромная честь и привилегия.

Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков. Руководство – за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб.

Команду – за нашу сплочённую работу и горящие глаза в концовке чемпионата. Многое уже сказано о том, что мне посчастливилось вести наших молодых ребят по их футбольному пути, но и с кем мы только познакомились этой весной, мы сразу нашли общий футбольный язык.

Я также хочу сказать большое спасибо болельщикам: я слышал вашу поддержку с трибун и получал сотни сообщений в последние недели. Для меня это было очень важно.