В ЦСКА объяснили назначение Игдисамова главным тренером

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал назначение на должность главного тренера.

1 июня московский клуб объявил о заключении контракта со специалистом на постоянной основе по схеме «2+2». Также стало известно о пополнении тренерского штаба.

За последние несколько лет мы дважды выиграли Кубок России, два раза становились призёрами чемпионата, завоевали Суперкубок России. Однако систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определённый результат, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер. Вместе с болельщиками у нас есть давний запрос на создание команды-династии. За примером далеко ходить не надо: золотая эпоха ЦСКА в новейшей истории связана со славными и продолжительными периодами работы с командой Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. В футболе, как и в жизни, нельзя что-то с уверенностью планировать, но точно необходимо откровенно делиться ходом наших мыслей.

Мы убеждены, что специалисты, работавшие с нашей командой последние годы, дали многое для развития как клуба, так и многих футболистов. Тем не менее современные реалии российского футбола, на наш взгляд, предполагают иной путь для планомерного развития команды и клуба. Мы считаем, что пресловутый опыт, о котором часто говорят, – это в первую очередь опыт работы с нашими футболистами, опыт работы в нашем клубе, опыт работы в российском футболе и текущих условиях, опыт в знании друг друга. И для нас сегодня этот опыт гораздо важнее любого другого.

Не скрою, что ещё в 2019 году, когда нам наконец удалось пригласить Дмитрия Игдисамова на работу в академию клуба, у нас было понимание, что вместе мы можем многого добиться. Сегодняшнее назначение Дмитрия Игоревича главным тренером – это ни в коем случае не достижение, но и не начало, а логичное продолжение нашей совместной работы. И я считаю, что в новом тренерском штабе нам с Дмитрием Игоревичем удалось собрать воедино точечную экспертизу, знание российского футбола и, безусловно, понимание идентичности ЦСКА .

Мы подписали контракт по схеме «2+2», что объясняет наш настрой работать вдолгую. Мы не сомневаемся, что команда, как и в концовке минувшего сезона, поддержит Дмитрия Игоревича и его штаб. И наша задача со стороны клуба – также оказать ему всестороннюю поддержку.