Сборная США применила новый подход к паузам на водопой

Сборная США применила новый подход к использованию перерывов на водопой.
В середине первого тайма товарищеского матча с Сенегалом футболисты не стали собираться у края поля, слушать тренера и пить воду, а отправились на скамейку запасных и собрались возле ноутбука, который держал один из членов тренерского штаба национальной команды, а главный тренер Маурисио Почеттино что-то показывал на экране.
Аргентинский специалист позднее объяснил:
Я думаю, что игрокам очень полезно видеть действия. Дело не только в том, чтобы сказать, что нужно улучшить или что надо делать. Когда они видят изображение, это действительно важно.
Посмотрим на чемпионате мира, разрешат ли они (Международная федерация футбола) это, и как мы будем это делать.
В опубликованных правилах ФИФА не уточняется, можно ли использовать ноутбуки для показа тактических моментов во время перерывов или разрешено ли игрокам покидать поле.
ФИФА введёт обязательные трёхминутные паузы в середине тайма каждого матча на ЧМ-2026, независимо от погоды. По словам организации, эти перерывы в первую очередь направлены на обеспечение благополучия игроков, но также имеют коммерческое и спортивное значение.