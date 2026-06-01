Сборная США применила новый подход к паузам на водопой

вчера, 22:59
США 3 : 2 Сенегал. Матч завершен

Сборная США применила новый подход к использованию перерывов на водопой.

В середине первого тайма товарищеского матча с Сенегалом футболисты не стали собираться у края поля, слушать тренера и пить воду, а отправились на скамейку запасных и собрались возле ноутбука, который держал один из членов тренерского штаба национальной команды, а главный тренер Маурисио Почеттино что-то показывал на экране.

Аргентинский специалист позднее объяснил:

Я думаю, что игрокам очень полезно видеть действия. Дело не только в том, чтобы сказать, что нужно улучшить или что надо делать. Когда они видят изображение, это действительно важно.

Посмотрим на чемпионате мира, разрешат ли они (Международная федерация футбола) это, и как мы будем это делать.

В опубликованных правилах ФИФА не уточняется, можно ли использовать ноутбуки для показа тактических моментов во время перерывов или разрешено ли игрокам покидать поле.

ФИФА введёт обязательные трёхминутные паузы в середине тайма каждого матча на ЧМ-2026, независимо от погоды. По словам организации, эти перерывы в первую очередь направлены на обеспечение благополучия игроков, но также имеют коммерческое и спортивное значение.

