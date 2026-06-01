Сборная Ирана объявила состав на ЧМ-2026

Сборная Ирана под руководством главного тренера Амира Галенои объявила итоговый состав на чемпионат мира 2026 года.
Вратари
Али Бейранванд («Трактор»), Сайед Хоссейни («Сепахан»), Паям Ниазманд («Персеполис»).
Защитники
Даниял Эйри («Зоб Ахан»), Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Салех Хардани («Эстеглал»), Хоссейн Канаани («Персеполис»), Шоджа Халилзадех («Трактор»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Али Немати («Фулэд»), Рамин Резаэян («Фулэд»).
Полузащитники
Рузбех Чешми («Эстеглал»), Саид Эзатолахи («Аль-Ахли»), Мехди Гаеди («Аль-Наср», ОАЭ), Саман Годдос («Аль-Иттихад»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»), Алиреза Джаханбахш («Дендер»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Амир Раззагниа («Эстеглал»), Мехди Тораби («Трактор»), Ария Юсефи («Сепахан»).
Нападающие
Али Алипур («Персеполис»), Деннис Эккерт («Стандард»), Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор»), Мехди Тареми («Олимпиакос»), Шахрияр Могханлу («Аль-Иттихад»).