Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Сборная Ирана объявила состав на ЧМ-2026

вчера, 23:38

Сборная Ирана под руководством главного тренера Амира Галенои объявила итоговый состав на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Али Бейранванд («Трактор»), Сайед Хоссейни («Сепахан»), Паям Ниазманд («Персеполис»).

Защитники

Даниял Эйри («Зоб Ахан»), Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Салех Хардани («Эстеглал»), Хоссейн Канаани («Персеполис»), Шоджа Халилзадех («Трактор»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Али Немати («Фулэд»), Рамин Резаэян («Фулэд»).

Полузащитники

Рузбех Чешми («Эстеглал»), Саид Эзатолахи («Аль-Ахли»), Мехди Гаеди («Аль-Наср», ОАЭ), Саман Годдос («Аль-Иттихад»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»), Алиреза Джаханбахш («Дендер»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Амир Раззагниа («Эстеглал»), Мехди Тораби («Трактор»), Ария Юсефи («Сепахан»).

Нападающие

Али Алипур («Персеполис»), Деннис Эккерт («Стандард»), Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор»), Мехди Тареми («Олимпиакос»), Шахрияр Могханлу («Аль-Иттихад»).

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСтал известен итоговый состав сборной Хорватии на чемпионат мира-2026
Вчера, 21:51
ОфициальноСына Зидана включили в состав сборной Алжира на чемпионат мира
Вчера, 18:59
Саудовская Аравия опубликовала заявку на ЧМ-2026
Вчера, 15:42
Роналду, Месси, Модрич и Неймар прощаются с большим футболом. ЧМ-2026 – турнир уставших гигантов
Вчера, 10:04Roman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии9
Очоа сыграет на 6-м ЧМ и повторит достижение Месси и Роналду
Вчера, 09:57
Австралия назвала заявку на ЧМ-2026
Вчера, 09:54
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 