Стадион «Депортиво», где должна сыграть Испания, подвергся вандализму

«Депортиво» поблагодарил своих болельщиков за поддержку в связи с выходом в Ла Лигу, однако при этом выступил с осуждением вандализма на домашнем стадионе, на котором на этой неделе должен пройти товарищеский матч между сборными Испании и Ирака.

«Депортиво» выражает свою благодарность за невероятную поддержку, оказанную десятками тысяч болельщиков клуба в этот исторический для него день. Празднование на стадионе «Абанка-Риасор» после нашего выхода в Ла Лигу является несомненным проявлением страсти, чувства принадлежности и приверженности болельщиков, которые поддерживали клуб в самые трудные времена и сыграли решающую роль в нашем возвращении в высший дивизион испанского футбола.

Из уважения к подавляющему большинству болельщиков «Депортиво», которые достойно отметили этот успех, клуб считает необходимым выразить самое решительное осуждение актов вандализма и безответственного поведения, зафиксированных после финального свистка. Проведённые в последние часы оценки подтвердили значительный ущерб различным объектам стадиона. Среди них – снятие или вырывание 752 сидений, что значительно превышает средний показатель в 50 повреждённых сидений за весь сезон, а также повреждение различных элементов культурного наследия стадиона, ущерб территории вокруг клубного музея, повреждение поля, вызванные вырванием сидений и примерно пятнадцать участков, выжженных файерами.

Помимо значительных экономических и материальных потерь, «Депортиво» хочет подчеркнуть серьёзность этих действий, которые поставили под угрозу безопасность тысяч людей, включая многочисленные семьи и детей, находившихся на стадионе. Массовое выбегание болельщиков на поле, использование пиротехники и некоторые действия, совершённые во время празднования, создали потенциально опасные ситуации, которые никогда не должны быть частью спортивного мероприятия.

Кроме того, клуб считает особенно тревожным тот факт, что эти события потребовали срочного ремонта и технического обслуживания на стадионе всего за несколько дней до международного матча между сборными Испании и Ирака в следующий четверг. Эта ситуация создала ненужную неопределённость и поставила под угрозу надлежащую организацию международного спортивного мероприятия в городе Ла-Корунья. Более того, произошедшие инциденты подвергают «Депортиво» потенциальному дисциплинарному взысканию, которое может привести к значительным штрафам и даже таким мерам, как частичное закрытие стадиона.

«Абанка-Риасор» — это дом для всех болельщиков «Депортиво» и общее наследие, созданное поколениями. Сохранение этого наследия требует от каждого ответственности, уважения и гражданской зрелости. Будучи участником Примеры, клуб также должен демонстрировать культуру уважения к своим объектам, правилам поведения и всем, кто является частью футбольного опыта. «Депортиво» продолжит в полной мере сотрудничать с соответствующими органами и службами безопасности для выявления лиц, ответственных за акты вандализма, произошедшие во время мероприятия.