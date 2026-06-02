Касерес из «Динамо» вошёл в окончательный состав сборной Парагвая на ЧМ

Сборная Парагвая под руководством главного тренера представила итоговый список из 26 игроков для участия в чемпионате мира 2026 года.

Вратари

Роберто Фернандес («Серро Портеньо»), Орландо Хилль («Сан-Лоренсо»), Гастон Эрнан Олвейра («Олимпия»).

Защитники

Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Хуан Касерес («Динамо» Москва), Фабиан Бальбуэна («Гремио»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хосе Канале («Ланус»), Алехандро Майдана («Тальерес»).

Полузащитники

Рамон Соса («Палмейрас»), Диего Гомес («Брайтон энд Хоув Альбион»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Маурисио («Палмейрас»), Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо Сити»), Матиас Галарса («Атланта Юнайтед»), Адриан Кубас («Ванкувер Уайткепс»), Алехандро Ромеро («Аль-Аин»).

Нападающие

Антонио Санабрия («Кремонезе»), Алекс Арче («Индепендьенте Ривадавия»), Хулио Энсисо («Страсбур»), Габриэль Авалос («Индепендьенте»), Густаво Кабальеро («Портсмут»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»).