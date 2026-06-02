Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Касерес из «Динамо» вошёл в окончательный состав сборной Парагвая на ЧМ

сегодня, 00:37

Сборная Парагвая под руководством главного тренера Густаво Альфаро представила итоговый список из 26 игроков для участия в чемпионате мира 2026 года.

Вратари

Роберто Фернандес («Серро Портеньо»), Орландо Хилль («Сан-Лоренсо»), Гастон Эрнан Олвейра («Олимпия»).

Защитники

Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Хуан Касерес («Динамо» Москва), Фабиан Бальбуэна («Гремио»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хосе Канале («Ланус»), Алехандро Майдана («Тальерес»).

Полузащитники

Рамон Соса («Палмейрас»), Диего Гомес («Брайтон энд Хоув Альбион»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Маурисио («Палмейрас»), Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо Сити»), Матиас Галарса («Атланта Юнайтед»), Адриан Кубас («Ванкувер Уайткепс»), Алехандро Ромеро («Аль-Аин»).

Нападающие

Антонио Санабрия («Кремонезе»), Алекс Арче («Индепендьенте Ривадавия»), Хулио Энсисо («Страсбур»), Габриэль Авалос («Индепендьенте»), Густаво Кабальеро («Портсмут»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»).

На турнире национальная команда выступит в группе D с США, Австралией и Турцией.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСборная Ирана объявила состав на ЧМ-2026
Вчера, 23:38
ОфициальноСтал известен итоговый состав сборной Хорватии на чемпионат мира-2026
Вчера, 21:51
ОфициальноСына Зидана включили в состав сборной Алжира на чемпионат мира
Вчера, 18:59
Саудовская Аравия опубликовала заявку на ЧМ-2026
Вчера, 15:42
Роналду, Месси, Модрич и Неймар прощаются с большим футболом. ЧМ-2026 – турнир уставших гигантов
Вчера, 10:04Roman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии9
Очоа сыграет на 6-м ЧМ и повторит достижение Месси и Роналду
Вчера, 09:57
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:46
Вроде хорошая сборная у Парагвая
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 00:54
Поздравляю. Игрок хороший в сборной не потеряется
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 