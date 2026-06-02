Защитник «Спартака» Джику не попал в заявку сборной Ганы на ЧМ из-за травмы

сегодня, 08:50

Главный тренер сборной Ганы объявил заявку на ЧМ -2026. Защитник «Спартака» пропустит турнир из-за травмы. Вместо 31-летнего футболиста вызван из «Пафоса».

Вратари

Бенджамин Асаре («Хартс оф Оак»), Лоуренс Ати («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»).

Защитники

Баба Абдул Рахман ( ПАОК ), Гидеон Менса («Осер»), Марвин Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Йонас Аджеи («Вольфсбург»), Койо Пепра Оппонг («Ницца»), Деррик Люккассен («Пафос»).

Полузащитники

Элиша Овусу («Осер»), Томас Партей («Вильярреал»), Кваси Сибо («Овьедо»), Аугустин Боаки («Сент-Этьен»), Калеб Иренкий («Нордшелланд»), Иссахаку Фатав («Лестер»), Камаль Сулемана («Аталанта»).

Нападающие

Кристофер Бансу Баа («Аль-Кадисия»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брэндон Томас-Асант («Ковентри Сити»), Принс Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).