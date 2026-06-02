Газинский: «Сперцяну нет смысла ехать в Европу ради борьбы за выживание»

Бывший полузащитник «Краснодара» прокомментировал возможный отъезд полузащитника «быков» в Европу.

Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-5 стран – исключительно Лигу чемпионов. Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность – сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний. Немаловажно, договорятся ли клубы, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить. Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятёркой клубов своих стран. Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьезную команду. Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза.