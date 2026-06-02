Газинский: «Сперцяну нет смысла ехать в Европу ради борьбы за выживание»

сегодня, 09:52

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал возможный отъезд полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в Европу.

Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-5 стран – исключительно Лигу чемпионов. Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность – сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний. Немаловажно, договорятся ли клубы, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить. Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятёркой клубов своих стран. Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьезную команду. Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза.

q45k7k83sgrb
сегодня в 12:22
Он уже в РПЛ силы теряет, в Европе не выдержит и пойдет по тропе Захаряна.
7gr9gzdup22m
сегодня в 12:22
Согласен с этим мнением, лучше уж оставаться дома
Фил Кио
сегодня в 10:12, ред.
Имея гражданство Армении, ехать, конечно, надо на историческую родину, т.б. Армения играет в еврокубках
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:00
Согласен, если ехать то хотя бы в Крепкий середняк, а лучше в ПСЖ...
