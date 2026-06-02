Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Барко готов продлить контракт, если «Спартак» отпустит его в аренду на год

сегодня, 10:32

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко хочет перейти в «Индепендьенте», чтобы быть ближе к дочери.

Аргентинский клуб предлагал аренду на год с опцией выкупа 50% прав на игрока. «Красно-белые» отклонили первое предложение, но стороны продолжают обсуждение сделки.

Барко готов продлить контракт со «Спартаком», если клуб согласится отпустить его в годичную аренду.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» готов предложить хавбеку «Локомотива» Карпукасу пятилетний контракт
Сегодня, 09:28
Переговоры по трансферу Батракова в ПСЖ пока не продвигаются
Вчера, 16:49
СлухиПСЖ может сделать предложение по Батракову в ближайшее время
31 мая
СлухиМайсторович близок к уходу из «Динамо»
31 мая
Гюрлюк летом покинет «Оренбург»
28 мая
Слухи«Спартак» хочет подписать защитника «Алавеса»
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:25
Это хитрое предложение: на год в аренде и с концами. А дочку нельзя привезти в Россию.
rqht352f5jpp
rqht352f5jpp
сегодня в 12:17
Еще одному надоело в спартаке, не знает как смыться.
derrik2000
derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:07
Жадсон на позицию Барко? Хм-хм... А что? Возможно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:38
Барко хочет в аренду на один год в Аргентину и тогда он подпишет контракт (там у него дочь и он якобы хочет с ней чаще видеться ) . А наших такой поворот дел не устраивает.
Есть на эту позицию в Спартаке Жедсон...и не будут теперь им затыкать дыры...Если Барко не хочет играть у нас то насильно мил не будешь и пусть едет тогда домой...
teqm3xu3t7pn
teqm3xu3t7pn
сегодня в 11:23
Просто хочет объегорить Спартак.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:16
Барко за сезон сыграл пяток хороших матчей, в остальном его можно заменить без проблем.
Видно, что не наш он
derrik2000
derrik2000
сегодня в 10:54
Знаем мы эти "аренды" латиносов: поедет на ридну Аргентинщину, а потом откажется возвращаться. И придется продавать по смешной цене. Плюс разбирательства в ФИФе. В ТАКОМ СЛУЧАЕ - ТОЛЬКО ПРОДАЖА!!! И срочно искать нового диспетчера. А не получится продать по нормальной цене и заартачится сам - на лавку до конца контракта! Чтоб выходил только в сборной московской бензоколонки на первенство Лукойла. С этими латиносаии одни проблемы...
Capral
Capral
сегодня в 10:53
Ну после аренды он уже и даром не нужен. Семейные дела- вещь необходимая, но год пробыть в аренде, а потом вернуться, как-то не складывается. А что Спартаку за год делать без Барко. Кто его заменит прямо сейчас? Был бы Барко помоложе...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 