Барко готов продлить контракт, если «Спартак» отпустит его в аренду на год

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко хочет перейти в «Индепендьенте», чтобы быть ближе к дочери.
Аргентинский клуб предлагал аренду на год с опцией выкупа 50% прав на игрока. «Красно-белые» отклонили первое предложение, но стороны продолжают обсуждение сделки.
Барко готов продлить контракт со «Спартаком», если клуб согласится отпустить его в годичную аренду.
Есть на эту позицию в Спартаке Жедсон...и не будут теперь им затыкать дыры...Если Барко не хочет играть у нас то насильно мил не будешь и пусть едет тогда домой...
Видно, что не наш он