Барко готов продлить контракт, если «Спартак» отпустит его в аренду на год

Полузащитник «Спартака» хочет перейти в «Индепендьенте», чтобы быть ближе к дочери.

Аргентинский клуб предлагал аренду на год с опцией выкупа 50% прав на игрока. «Красно-белые» отклонили первое предложение, но стороны продолжают обсуждение сделки.

Барко готов продлить контракт со «Спартаком», если клуб согласится отпустить его в годичную аренду.