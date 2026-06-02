Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига чемпионов 2025/2026

Сафонов рассказал, как ПСЖ праздновал победу над «Арсеналом»

сегодня, 10:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о победе над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти).

Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сэйва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году.

После церемонии награждения Сафонов встретился с супругой на поле. Позднее команда отправилась в отель на ужин и вечеринку.

Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала, были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трех этажах гостиницы. Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов засмеялся во время встречи с Макроном в Елисейском дворце
Вчера, 10:23
Кокорин забил гол в последнем матче за «Арис»
22 мая
Слуцкий провёл 100-ю игру у руля «Шанхай Шэньхуа»
20 мая
Кокорин уйдёт из «Ариса»
20 мая
Агент Захаряна: «Арсен недоволен игровым временем в „Сосьедаде“»
15 мая
Разговоров о получении Головиным французского паспорта не было
03 мая
Все комментарии
eqfuuhs2bhju
eqfuuhs2bhju
сегодня в 11:25
Интересно, а почему они Кубок не смогли сломать. Спартачи сумели.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 