Сафонов рассказал, как ПСЖ праздновал победу над «Арсеналом»

сегодня, 10:59

Вратарь ПСЖ рассказал о победе над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти).

Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сэйва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году.

После церемонии награждения Сафонов встретился с супругой на поле. Позднее команда отправилась в отель на ужин и вечеринку.