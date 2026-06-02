Сафонов рассказал, как ПСЖ праздновал победу над «Арсеналом»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о победе над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 после серии пенальти).
Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сэйва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году.
После церемонии награждения Сафонов встретился с супругой на поле. Позднее команда отправилась в отель на ужин и вечеринку.
Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала, были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трех этажах гостиницы. Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча.