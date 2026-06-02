Сёмин считает, что Кварацхелия превосходит Винисиуса

сегодня, 11:26

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о полузащитнике ПСЖ и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

В 18 Хвича был еще ребенком. Но с мячом работал изумительно. Главные козыри — скорость и обводка. Когда есть эти качества, футболиста нужно брать. Не раздумывая!.

Специалист отметил, что Кварацхелия стал сильнее физически и прибавил в игре без мяча:

Посмотрите, как теперь пашет. Везде успевает: и в атаке, и в защите, физически готов великолепно. На левом фланге Хвича сегодня номер один.

Сёмин также сравнил Кварацхелию с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором:

Конечно! От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. А для Хвичи это закон. Он прибавил в мастерстве у Спаллетти в «Наполи», а у Луиса Энрике в ПСЖ стал еще сильнее.

25процентный клоун
сегодня в 12:02
Семин сказал то, что я здесь говорил ещё пару лет назад,когда некоторые смеялись над Хвичей и говорили, что он и 50 млн не стоит.
Диас и рядом не валялся с Хвичей с его тупыми ударами в дальний угол
Qvincy30
сегодня в 11:45, ред.
Сейчас многие сильнее винисиуса. А квара как по мне в физике все равно слабоват, он помогает в обороне, а потом не может убежать от защитника в атаки, к 60-70 минуте уже ноги сводит и играть не может полноценно, не умеет распределять нагрузку, ну и стоит ли оно того?
Capral
сегодня в 11:39
Ну, Сёмин давно помешан на грузине- это не новость. Удивительно, что он не сказал, что и Олисе и Диас рядом не стоят, а также Мбаппе. У грузина самый сильный тренер, из всех европейских команд на сегодняшний день, и не потому что дважды подряд выиграл ЛЧ, но потому, что умеет грамотно разбирать игровой "материал"! А Семин. О чем можно говорить, если Семин, еще в прошлом году собирался возглавить Спартак........................................
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:32
Не царское это дело в защите помогать...
Гость
