Сёмин считает, что Кварацхелия превосходит Винисиуса

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о полузащитнике ПСЖ и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.
В 18 Хвича был еще ребенком. Но с мячом работал изумительно. Главные козыри — скорость и обводка. Когда есть эти качества, футболиста нужно брать. Не раздумывая!.
Специалист отметил, что Кварацхелия стал сильнее физически и прибавил в игре без мяча:
Посмотрите, как теперь пашет. Везде успевает: и в атаке, и в защите, физически готов великолепно. На левом фланге Хвича сегодня номер один.
Сёмин также сравнил Кварацхелию с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором:
Конечно! От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. А для Хвичи это закон. Он прибавил в мастерстве у Спаллетти в «Наполи», а у Луиса Энрике в ПСЖ стал еще сильнее.
Диас и рядом не валялся с Хвичей с его тупыми ударами в дальний угол