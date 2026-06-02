Кейн: «Буду среди фаворитов на „Золотой мяч“, если Англия выиграет ЧМ-2026»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» 2026 года.

Конечно, я буду среди фаворитов. Мои трофеи и голевые показатели говорят о том, что я точно окажусь в списке номинантов. К тому же в случае победы сборной Англии на чемпионате мира логично ожидать, что приз получит кто-то из наших ребят. Хотя итоги финала Лиги чемпионов тоже сильно повлияют на расклад.

Если взглянуть на текущий список претендентов, то это Майкл Олисе, финалисты Лиги чемпионов и я. Однако я не люблю публично заявлять, что достоин этой награды больше других. Моя задача — доказывать все своей игрой на поле.