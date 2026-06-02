Кейн: «Буду среди фаворитов на „Золотой мяч“, если Англия выиграет ЧМ-2026»

сегодня, 11:43

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» 2026 года.

Конечно, я буду среди фаворитов. Мои трофеи и голевые показатели говорят о том, что я точно окажусь в списке номинантов. К тому же в случае победы сборной Англии на чемпионате мира логично ожидать, что приз получит кто-то из наших ребят. Хотя итоги финала Лиги чемпионов тоже сильно повлияют на расклад.

Если взглянуть на текущий список претендентов, то это Майкл Олисе, финалисты Лиги чемпионов и я. Однако я не люблю публично заявлять, что достоин этой награды больше других. Моя задача — доказывать все своей игрой на поле.

Capral
сегодня в 12:06
Это он верно сказал, что итоги ЛЧ могут сильно повлиять на распределение мест в списке, но при этом, забыл добавить, что ЗМ даёт французский журнал- со всеми, всем, известными привилегиями. Трудно будет Англии выиграть ЧМ. Но если англичане дойдут до финала, а по ходу чемпионата, Кейн сыграет результативно, то вполне возможно, что и шансы на награду появятся........................................
9wpmxccx2qs3
сегодня в 12:04
Не вышел ты Харя харей на ЗМ, вечный бестрофейник
