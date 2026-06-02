Стал известен окончательный состав сборной Турции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла определился с финальной заявкой на ЧМ-2026.
В окончательный состав вошли 26 игроков:
Вратари
Алтай Байиндир («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурчан Чакыр («Галатасарай»);
Защитники
Абдулкерим Бардакчи («Галатасарай»), Чаглар Сёюнджю («Фенербахче»), Эврен Эрен Элмали («Галатасарай»), Ферди Кадиоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдин («Ризеспор»), Мехмет Зеки Челик («Рома»);
Полузащитники
Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кокчу («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд);
Нападающие
Арда Гюлер («Реал»), Барис Йилмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Ирфан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йилдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»).
На турнире сборная Турции выступит в группе D с США, Парагваем и Австралией.