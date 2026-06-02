Мусаев раскритиковал расширение ЧМ-2026 до 48 команд

сегодня, 14:51

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал новый формат чемпионата мира 2026 года с участием 48 сборных.

Мне не нравится формат турнира. Раньше просто попасть на ЧМ уже было праздником, а сейчас — 48 команд, 104 матча. Все размыто. Тяжело все посмотреть, проанализировать в таком потоке. Понятно, что к поздним стадиям останутся все топовые сборные — вот за ними буду следить с удовольствием.

AleS
сегодня в 15:12
Кому вообще интересны эти матчи сборных?! Клубный футбол намного лучше. Ну ладно там ЧМ или евро, но вот эти постоянные перерывы на отборочные матчи сборных - это просто караул, невыносимая фигня.
Groboyd
сегодня в 14:53
ЧМ и ЕВРО превратили в го...турниры.
