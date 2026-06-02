Мусаев раскритиковал расширение ЧМ-2026 до 48 команд
Главный тренер «Краснодара» раскритиковал новый формат чемпионата мира 2026 года с участием 48 сборных.
Мне не нравится формат турнира. Раньше просто попасть на ЧМ уже было праздником, а сейчас — 48 команд, 104 матча. Все размыто. Тяжело все посмотреть, проанализировать в таком потоке. Понятно, что к поздним стадиям останутся все топовые сборные — вот за ними буду следить с удовольствием.
