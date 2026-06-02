Сперцян отказался от перехода в клуб из Чемпионшипа

По данным источника, капитан «Краснодара» получил вариант продолжения карьеры в Чемпионшипе.

Неназванный клуб был готов заплатить за 25-летнего полузащитника около 20 млн евро и рассматривал его как усиление под задачу выхода в АПЛ .

Сам Сперцян отказался от перехода на этапе первых контактов, поскольку не заинтересован в выступлении в Чемпионшипе.