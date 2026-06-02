Сперцян отказался от перехода в клуб из Чемпионшипа

По данным источника, капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян получил вариант продолжения карьеры в Чемпионшипе.
Неназванный клуб был готов заплатить за 25-летнего полузащитника около 20 млн евро и рассматривал его как усиление под задачу выхода в АПЛ.
Сам Сперцян отказался от перехода на этапе первых контактов, поскольку не заинтересован в выступлении в Чемпионшипе.
Сафонов бы там за него словечко замолвил, всё ж бывшие одноклубники.)
А через пару годков стал бы круче Хвичи.)
конкуренты - Витинья, Фабиан Руиз и Заир-Эмри.
из АПЛ, мне кажется, Эдуарду подходит Лидс.
тренер Лидса Фарке, можно сказать. выстроил такой же футбол как в Краснодаре.
такой быстрый футбол, атакующий динамичный.
тактически Фарке предпочитает гибкую схему 4-2-3-1.
Лидсу это дает баланс между надежности в центре и свободой для группы атаки.
того и нужно Сперцяну.
плюс, Фарке верит в молодежь.