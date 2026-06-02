Сперцян отказался от перехода в клуб из Чемпионшипа

сегодня, 15:34

По данным источника, капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян получил вариант продолжения карьеры в Чемпионшипе.

Неназванный клуб был готов заплатить за 25-летнего полузащитника около 20 млн евро и рассматривал его как усиление под задачу выхода в АПЛ.

Сам Сперцян отказался от перехода на этапе первых контактов, поскольку не заинтересован в выступлении в Чемпионшипе.

Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:44
Средний игрок, коих десятки в РПЛ. Но с короной на голове
пират Елизаветы
сегодня в 17:43
в ПСЖ у Сперцяна мало шансов пробиться в основу.
конкуренты - Витинья, Фабиан Руиз и Заир-Эмри.
из АПЛ, мне кажется, Эдуарду подходит Лидс.
тренер Лидса Фарке, можно сказать. выстроил такой же футбол как в Краснодаре.
такой быстрый футбол, атакующий динамичный.
тактически Фарке предпочитает гибкую схему 4-2-3-1.
Лидсу это дает баланс между надежности в центре и свободой для группы атаки.
того и нужно Сперцяну.
плюс, Фарке верит в молодежь.
Scorp689
сегодня в 17:25
Агента нужно сменить на армянское радио...
9zfs7eaaynrc
сегодня в 17:06
Наверное ждал приглашение в Манчестер Юнайтед, а ему непонятно что предлагают...
Alex_67
сегодня в 16:44
А почему клуб не назвали?
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:36
И правильно сделал, на мой взгляд. Выйдет ли этот клуб в АПЛ- вилами по воде писано, а время идёт...
112910415
сегодня в 16:26
Всё ж -таки звездный парень ...
shlomo
сегодня в 16:21
Эдику надо агента поменять. Какие только бревна не устраивают в ведущие клубы, а у него только " один из клубов Чемпионшипа"....Как будто агент ждет входящих предложений и ничего не делает. А годы-то уходят, на днях Сперцяну будет 26 и дальше оформиться трансфер будет все сложнее....ну а так что, Эдик глянул пару матчей шипа, сказал "да ну его на хрен" и ждет приглашения на изумрудные поля аравийского полуострова
Валерыч
сегодня в 16:21
Сперцяну лучше бы чемпионат Франции подошёл. Поиграл бы за какой-нибудь середняк, хорошо проявил себя и глядишь попал бы в сферу интересов ПСЖ.
Сафонов бы там за него словечко замолвил, всё ж бывшие одноклубники.)
А через пару годков стал бы круче Хвичи.)
Ministri Krasnodar
сегодня в 16:13
При всем уважении , но он не вытянет уровень АПЛ
Bad Listener
сегодня в 16:05
Попасть в АПЛ Эдуард наверняка не против, но побороться за это чот не хочет
particular
сегодня в 15:44
Эго... Мнит себя в клубах первой четвёрки... На меньшее не согласен... Но на бо́льшее пока не наиграл...
Гость
