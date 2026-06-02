Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Реал» предлагает Конате контракт на 4 года с опцией продления

сегодня, 15:49

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате близок к переходу в «Реал». 27-летний француз покинет мерсисайдский клуб в конце июня.

Конате почти согласовал с «Реалом» соглашение на четыре года с опцией продления еще на сезон.

Документы могут быть подписаны только в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах в клубе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» изучает возможность подписания Сайбари из ПСВ
Сегодня, 13:53
Слухи«Арсенал» может попытаться подписать вратаря «Аталанты» Карнесекки
Сегодня, 08:23
Слухи«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием защитника «Марселя»
Вчера, 00:54
СлухиКоло Муани может вернуться в «Ювентус»
31 мая
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тчуамени за 80 млн евро
31 мая
Слухи«Барселона» может подписать Нуньеса свободным агентом
31 мая
Все комментарии
v482pbuaa5d5
v482pbuaa5d5
сегодня в 17:14
Не нужен он Реалу от слова совсем... нестабильный игрок.
y-ago
y-ago
сегодня в 16:23
Конате — защитник уровня топ-клуба. Когда он здоров и в форме, его вполне можно ставить в один ряд с лучшими центральными защитниками Европы. Но есть два серьёзных вопроса: здоровье и стабильность.
Для «Реала» это выглядит как очень выгодная сделка, если переход действительно состоится бесплатно. Потенциальная выгода огромна, а финансовый риск минимален. Однако ждать, что он автоматически станет новым ван Дейком или новым Рюдигером, было бы преждевременно. Скорее это защитник категории «очень сильный, но...».
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:18
Ой, спасибо, прям, от всего Мерсисайда! От такого дуралея освободили! Второго такого же будет очень сложно найти
shlomo
shlomo
сегодня в 16:02
И слава богу скажут в Ливерпуле.... на мой непрофессиональный взгляд не выглядел супернадежным защитником. Всегда можно было ожидать от него привоза. Мог выдать супер матч а мог 5 матчей подряд ворон считать…и интересно будет посмотреть на правый фланг защиты Реала... и на бедного Вальверде, который будет всё это разгребать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 