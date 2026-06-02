«Реал» предлагает Конате контракт на 4 года с опцией продления
Защитник «Ливерпуля» близок к переходу в «Реал». 27-летний француз покинет мерсисайдский клуб в конце июня.
Конате почти согласовал с «Реалом» соглашение на четыре года с опцией продления еще на сезон.
Документы могут быть подписаны только в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах в клубе.
Для «Реала» это выглядит как очень выгодная сделка, если переход действительно состоится бесплатно. Потенциальная выгода огромна, а финансовый риск минимален. Однако ждать, что он автоматически станет новым ван Дейком или новым Рюдигером, было бы преждевременно. Скорее это защитник категории «очень сильный, но...».