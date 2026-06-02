«Арсенал» намерен начать переговоры по Альваресу

сегодня, 16:10

«Арсенал» интересуется нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом и намерен начать переговоры с мадридским клубом.

На аргентинца также претендуют ПСЖ и «Барселона». «Атлетико» не хочет продавать игрока и готов отпустить его только за 500 млн евро отступных.

Все комментарии
Romeo 777
сегодня в 17:33
Да там думаю он уже почти в Барселоне.
A.S.A
A.S.A ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 17:26
Собираются. Команду должны покинуть Троссард, Жезус, Мартинелли, Нёргорд, Нванери, Уайт(но он как на зло травму получил)....возможно, что даже может уйти кто то из более важных игроков, типо Эдегор или Хаверц....
A.S.A
сегодня в 17:23
Если верить сплетням, то Альварес якобы заявил, что не хочет дальше играть у Симеоне, а желает уйти в Барселону!!! После чего, Барселона якобы сделала предложение по игроку, но в Атлетико враждебно отнеслись к этой ситуации и теперь не особо горят желанием продавать игрока в Барселону, предпочитая отпустить игрока в другую лигу! После этого, Арсенал и ПСЖ начали проявлять свой интерес к игроку. Вот в источниках, близких к Арсеналу, заявляют, что Альварес это главный вариант и первый выбор у Артеты для усиления атики!
У нас летом должны уйти Жезус и Мартинелли, и если они уйдут, то Арсенал пойдет за Альваресом. Лично мне этот вариант нравится, т.к Артета любит прессигующих игроков и аргентинец действительно силен в этом, плюс АПЛ хорошо знакома ему и стиль игры Артеты игрок представляет, так что тут выбор будет за игроком
CCCP1922
сегодня в 16:51
А прдавать кого-то собираются?
particular
сегодня в 16:18
Атлетико погреет лапки на интересе желающих...
