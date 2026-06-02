«Арсенал» намерен начать переговоры по Альваресу
«Арсенал» интересуется нападающим «Атлетико» и намерен начать переговоры с мадридским клубом.
На аргентинца также претендуют ПСЖ и «Барселона». «Атлетико» не хочет продавать игрока и готов отпустить его только за 500 млн евро отступных.
["news\/1429004\/kannavaro-fabio-uzbekistan","news\/1429003\/glazner-oliver-kristal-pelas","news\/1429002\/musaev-murad","news\/1429001\/baumgartner-kristof-avstriya","news\/1429000\/akinfeev-igor-cska","news\/1428998\/konate-ibraima-real","news\/1428997\/spercyan-eduard-krasnodar","news\/1428996\/umyarov-nail-sevilya","news\/1428994\/musaev-murad-krasnodar","news\/1428993\/agkacev-stanislav-diveev-igor","news\/1428960\/tedesko-domeniko-bolonya","news\/1428959\/montella-vinchenco-turciya","news\/1428957\/saybari-ismael-bavariya","news\/1428956\/chelsi","news\/1428925\/iraola-andoni-liverpul","news\/1428922\/olusegun-olakunle-pari-nn","news\/1428921\/zenit-spartak","news\/1428920\/keyn-harri-angliya","news\/1428919\/kvaracheliya-hvicha-real","news\/1428918\/shvarc-sandro-dinamo","news\/1428917\/safonov-matvey","news\/1428916\/barko-esekel-spartak","news\/1428915\/musaev-murad-krasnodar","news\/1428913\/gazinskiy-yuriy-krasnodar","news\/1428912\/saliba-vilyam-franciya","news\/1428911\/karpukas-artyom-zenit","news\/1428910\/marsel","news\/1428909\/keyrush-karlush-gana","news\/1428908\/karnesekki-marko-arsenal","news\/1428907\/konseysau-serzhiu-al-ittihad"]
У нас летом должны уйти Жезус и Мартинелли, и если они уйдут, то Арсенал пойдет за Альваресом. Лично мне этот вариант нравится, т.к Артета любит прессигующих игроков и аргентинец действительно силен в этом, плюс АПЛ хорошо знакома ему и стиль игры Артеты игрок представляет, так что тут выбор будет за игроком