Акинфеев продлил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2026/27
Вратарь и капитан ЦСКА продлил контракт с клубом до конца сезона-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев».
Уже более 35 лет наш 35-й номер отдает себя красно-синим цветам. Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых — «сухие», шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России.
