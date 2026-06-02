Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Акинфеев продлил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2026/27

сегодня, 16:15

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с клубом до конца сезона-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев».

Уже более 35 лет наш 35-й номер отдает себя красно-синим цветам. Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых — «сухие», шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Главный тренер «Спартака» высказался об уходе Рябчука и Бонгонда
Вчера, 20:57
ОфициальноЧернов покидает «Спартак»
Вчера, 20:24
Главный тренер ПАОКа заявил, что рассчитывает на Оздоева и Чалова
Вчера, 18:48
Слухи«Реал» объявит о новом контракте Рюдигера после президентских выборов
Вчера, 00:44
Официально«Ливерпуль» сообщил, что Конате покинет клуб в конце июня
31 мая
Переговоры «Динамо» с Лунёвым по новому контракту зашли в тупик
31 мая
Сортировать
Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 17:27
Как Буфонище до 45 играть будет...
SkEvAn1983
SkEvAn1983
сегодня в 17:23
Этот сезон показал, что организм уже не справляется с нагрузками. С новым главным тренером и очень специфическим подбором тренерского штаба шансов на трофеи в следующем сезоне прямо скажем не густо. Преданность преданностью, но Игорю пора передавать опыт молодым уже в другом качестве.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:38
Вот такая вот музыка,
Такая, блин, вечная молодость...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:34
Самый преданный клубу футболист в мире. Я всегда очень уважаю, когда у игрока в карьере всего 2 команды: клуб и сборная. А вот Валентин Козьмич Иванов, торпедовец, стажем поболее имел, потому что ещё и тренером работал в Торпедо (хотя у Игоря все еще впереди) .... ну а так что, итого Игорь в ЦСКА отыграет 24 года (во взрослом футболе). Представить сложно, сколько за это время родилось и даже выросло новых болельщиков...... многие ЦСКА только при Акинфееве и видели....... Легенда, в общем.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:31
Похоже что Игорёк продлевает соглашения с ЦСКА вообще в одностороннем порядке
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 