Мусаев заявил, что конфликт «Краснодара» с ЦСКА остался в прошлом

сегодня, 16:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему ответный матч с ЦСКА в РПЛ был для него особенным. Встреча завершилась победой «быков» (3:2).

Для меня ответный матч с ЦСКА был особенным. Тут уже вопрос был не в содержании, а в принципе. Вы же помните, что произошло в Москве? Скандал с болельщиками и реакция на него клуба очень разозлили всех нас. В официальном заявлении писали, что Сперцян был задействован в расистском скандале, хотя было признано, что Эдик ничего не говорил. Про Кордобу вообще придумали, что его не любят болельщики всех клубов. Как можно говорить за всех?! Мы должны были ответить на написанное и сказанное — на поле. И после победы не сказали по этому поводу ни одного слова. Глобально эта история уже забыта. «Топор войны», образно говоря, зарыт. Но для меня этот матч остался особенным.

112910415
сегодня в 17:39
проехали давно !
VeniaminS
сегодня в 17:19
Хороший был матч - это точно !
fvxvut8jhw3e
сегодня в 17:18
Нужно срочно выкурить трубку мира...:)))
