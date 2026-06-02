Сборная Узбекистана назвала состав на чемпионат мира

сегодня, 17:44

Объявлена итоговая заявка сборной Узбекистана из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Ергашев («Нефтчи»), Абдувохид Нематов («Насаф»).

Защитники

Авазбек Улмасалиев (АГМК), Яхонгир Урозов («Динамо» Самарканд), Рустамжон Ашурматов («Эстеглал», Иран), Умар Ешмурадов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ ), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Ходжиакбар Алиджанов («Пахтакор»), Шезрод Насруллайев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхан»).

Полузащитники

Шерзод Эсанов («Бухара»), Одилжон Хамробеков («Трактор», Иран), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Бани Яс», ОАЭ ), Джамшид Искандеров («Нефтчи»), Азизджон Ганиев («Аль-Батаех», ОАЭ ).

Нападающие

Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Джалолиддин Машарипов («Эстеглал», Иран), Достонбек Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис», Иран), Азизбек Амонов («Динамо» Самарканд), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция).