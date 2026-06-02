«Штутгарт» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в сезоне

Нападающий подписал новый контракт со «Штутгартом». Соглашение рассчитано до 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Игрок выступает за клуб с августа 2024-го. В сезоне 2025/26 он стал лучшим бомбардиром команды, забив 25 мячей в 46 матчах с учётом всех турниров. Также отметился 14 результативными передачами.