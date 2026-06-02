«Штутгарт» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в сезоне

Нападающий Дениз Ундав подписал новый контракт со «Штутгартом». Соглашение рассчитано до 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Игрок выступает за клуб с августа 2024-го. В сезоне 2025/26 он стал лучшим бомбардиром команды, забив 25 мячей в 46 матчах с учётом всех турниров. Также отметился 14 результативными передачами.
ушел Гордон, вот вот будет продан Тонали.
возможно уйдет и Ник Вольтемаде (там Дортмунд продает Гирасси и смотрит в сторону Вольтемаде),
бразильцыГимараэнс и Ливраменто хотят в МЮ.
короче, останется Ньюкасл с Элангами и Виссами.
а клуб без спорт.директора очень слабо работает на рынке над новыми трансферами
только не из ЧШ в АПЛ и обратно, а из ЛЧ в сезон без еврокубков и обратно.
клуб должен сделать шаг вперед.
у сорок есть сильные исполнители в каждой линии даже после продажи Гордона в Барсу.... и будет плохо потерять еще один сезон с Хау.
этим летом хватает хороших тренеров на рынке.
Хави пора на работу, Марселино ушел из Вильярреала, Мотта после Ювентуса засиделся на отдыхе, Гласнер ушел из Пэлас только что.
а Хау может надо в сборную, там матчей мало, а интенсивность может решать больше конструктива.
Вольтемаде достаточно хорош как девятка.
в Ньюкасле хорошо начал, но в концовке сезона Хау зачем то ставил его на непривычную позицию.
есть четкое ощущение что Ньюкасл пора расстаться с Хау.
с ним клуб зашел в тупик.