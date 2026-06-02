Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезни

Бывший нападающий «Ливерпуля» Далглиш проходит лечение от рака

сегодня, 18:59

Экс-нападающий «Селтика» и «Ливерпуля» Кенни Далглиш в соцсетях сообщил, что проходит лечение от рака.

Как следует из моего непреднамеренного поста в социальных сетях, в настоящее время я прохожу курс лечения от рака. В отличие от использования мобильного телефона, лечение проходит хорошо.

Идеально было бы, если бы это осталось конфиденциальным, потому что так и должно быть, но мои бесполезные навыки работы с технологиями вынудили меня пойти на такой шаг.

Очевидно, я не хотел предавать это огласке, поэтому был бы признателен, если бы вы уважали право на частную жизнь моей семьи и меня самого.

Как всегда, спасибо замечательному медицинскому персоналу, который проявил невероятную заботу и тактичность не только по отношению ко мне, но и ко многим другим. Они заслуживают самой высокой похвалы.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноХавбек сборной Австрии Баумгартнер получил мышечную травму и пропустит ЧМ
Сегодня, 16:42
Салиба рассчитывает сыграть на ЧМ-2026, несмотря на проблемы со спиной
Сегодня, 09:38
Месси не сыграет с Гондурасом, но должен восстановиться к старту ЧМ
Вчера, 15:46
В Испании рассчитывают, что Ямаль восстановится к первой игре на ЧМ-2026
Вчера, 14:32
ОфициальноЗащитник «Ювентуса» Хольм пропустит чемпионат мира из-за травмы
30 мая
Неймар может пропустить старт ЧМ-2026 из-за травмы
28 мая
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 