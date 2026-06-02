Бывший нападающий «Ливерпуля» Далглиш проходит лечение от рака

Экс-нападающий «Селтика» и «Ливерпуля» в соцсетях сообщил, что проходит лечение от рака.

Как следует из моего непреднамеренного поста в социальных сетях, в настоящее время я прохожу курс лечения от рака. В отличие от использования мобильного телефона, лечение проходит хорошо.

Идеально было бы, если бы это осталось конфиденциальным, потому что так и должно быть, но мои бесполезные навыки работы с технологиями вынудили меня пойти на такой шаг.

Очевидно, я не хотел предавать это огласке, поэтому был бы признателен, если бы вы уважали право на частную жизнь моей семьи и меня самого.

Как всегда, спасибо замечательному медицинскому персоналу, который проявил невероятную заботу и тактичность не только по отношению ко мне, но и ко многим другим. Они заслуживают самой высокой похвалы.