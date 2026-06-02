Мячи на чемпионате мира-2026 нужно будет заряжать перед матчами

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Мячи, которыми будут играть во время матчей чемпионата мира 2026 года, будут требовать зарядки в связи с использованием в них датчика движения. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Датчики на мяче будут отслеживать каждое касание и окажут помощь в принятии решений о возможных офсайдах, игре рукой и других распространённых инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик может обеспечивать работу на протяжении шести часов.

Издание привело комментарий представителя Adidas:

Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него. Батареи соответствуют самым высоким стандартам, что позволяет им работать в несколько раз дольше, чем длится игра. В ходе проверки, а также на двух чемпионатах мира по футболу и чемпионатах Европы по футболу 2024 и 2025 годов, которые мы обслуживали, нам ни разу не пришлось заменять мяч из-за разряженной батареи.