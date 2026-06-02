Мячи на чемпионате мира-2026 нужно будет заряжать перед матчами

Мячи, которыми будут играть во время матчей чемпионата мира 2026 года, будут требовать зарядки в связи с использованием в них датчика движения. Об этом сообщил журнал Newsweek.
Датчики на мяче будут отслеживать каждое касание и окажут помощь в принятии решений о возможных офсайдах, игре рукой и других распространённых инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик может обеспечивать работу на протяжении шести часов.
Издание привело комментарий представителя Adidas:
Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него. Батареи соответствуют самым высоким стандартам, что позволяет им работать в несколько раз дольше, чем длится игра. В ходе проверки, а также на двух чемпионатах мира по футболу и чемпионатах Европы по футболу 2024 и 2025 годов, которые мы обслуживали, нам ни разу не пришлось заменять мяч из-за разряженной батареи.
На прошлом ЧМ, который прошёл в 2022 году в Катаре, уже применялся высокотехнологичный мяч с возможностью подзарядки. Однако сейчас датчик расположен в боковой части мяча, а не в его центре. Тогда датчик в мячах питался от перезаряжаемой батареи, которая может заряжаться индукционным способом.
тем консерваторам которые ноют что раньше было лучше - могу привести с десяток матчей плей-оффа ЛЧ где метровые офсайды и явные нарушения и руки. когда-то лет 150 назад в футбол можно было чуть-чуть руками играть (чего не ностальгируете) - можно было брать пару шагов и пас руками в руки. потом регби всякие из этого отделились, а сначала было футбол такой. че за старые правила не топят
Не хотелось бы увидеть такое в футболе