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Мячи на чемпионате мира-2026 нужно будет заряжать перед матчами

сегодня, 19:29

Мячи, которыми будут играть во время матчей чемпионата мира 2026 года, будут требовать зарядки в связи с использованием в них датчика движения. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Датчики на мяче будут отслеживать каждое касание и окажут помощь в принятии решений о возможных офсайдах, игре рукой и других распространённых инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик может обеспечивать работу на протяжении шести часов.

Издание привело комментарий представителя Adidas:

Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него. Батареи соответствуют самым высоким стандартам, что позволяет им работать в несколько раз дольше, чем длится игра. В ходе проверки, а также на двух чемпионатах мира по футболу и чемпионатах Европы по футболу 2024 и 2025 годов, которые мы обслуживали, нам ни разу не пришлось заменять мяч из-за разряженной батареи.

На прошлом ЧМ, который прошёл в 2022 году в Катаре, уже применялся высокотехнологичный мяч с возможностью подзарядки. Однако сейчас датчик расположен в боковой части мяча, а не в его центре. Тогда датчик в мячах питался от перезаряжаемой батареи, которая может заряжаться индукционным способом.

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Источник: tass.ru Фото: Аккаунт adidas Football в «X»
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:13
лучше так заряжать))
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:11
Чем дальше, тем все сложнее. Скоро и в футболе будет внедрен ИИ, и ничего натурального не останется. Он подаст совершенный им материал, и заменит ценность человеческого фактора, где он уберет эмоции, вдохновение и душу . В жизни, всё становится искусственным...((
Не хотелось бы увидеть такое в футболе
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:33, ред.
ну наконец-то. хоть кто-то толкнул то что напрашивалось годами вперед. это ведь было не сложно с учетом развития технологий. следующий этап убирать судей с бровок а потом и с поля.
тем консерваторам которые ноют что раньше было лучше - могу привести с десяток матчей плей-оффа ЛЧ где метровые офсайды и явные нарушения и руки. когда-то лет 150 назад в футбол можно было чуть-чуть руками играть (чего не ностальгируете) - можно было брать пару шагов и пас руками в руки. потом регби всякие из этого отделились, а сначала было футбол такой. че за старые правила не топят
Вадимka
Вадимka ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 20:26
и было полно ошибок которые стоили командам выхода из группы или чемпионства
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:02
Так а почему тогда не остановили Аргентину в 22том и пичкали её левыми пенальти и штрафными?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:50
А ведь раньше обходились без всего этого?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:40
Продвинулись китайцы, молодцы ...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:34
Значит, мячик-то кривой, если батарейки сбоку! А мужики-то и не знают!
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