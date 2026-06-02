Тюкавин о здоровье: «Получше. Всё нормально»

сегодня, 19:44

Нападающий сборной России и московского «Динамо» поделился информацией о состоянии своего здоровья.

Перед товарищеским матчем с Египтом главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у форварда небольшие боли в колене. Футболист не сыграл в поединке, который прошёл 28 мая в Каире. Россияне в нём уступили со счётом 0:1.

Здоровье? Получше. Всё нормально. Удалось отдохнуть, восстановиться. Сейчас готовлюсь к следующим матчам. Про учёбу (Тюкавин проходит обучение в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) — прим.) Удалось защититься. Последний курс. Всё увидите, всё узнаете. О теме диссертации Позже скажу. Оценки? Посмотрим. Вроде четвёрку поставили. Встречался ли с Александром Овечкиным Пересеклись один раз в «Лужниках». Поддерживаем связь. Ожидаю, что продлит контракт с «Вашингтоном». Не пишет ли диплом ИИ Точно нет. Ещё не приступил. Сейчас игры сборной. Потом приступлю.

5 июня российская команда сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9-го числа в Калининграде состоится встреча с Тринидадом и Тобаго.