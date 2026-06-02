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Тюкавин о здоровье: «Получше. Всё нормально»

сегодня, 19:44

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился информацией о состоянии своего здоровья.

Перед товарищеским матчем с Египтом главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у форварда небольшие боли в колене. Футболист не сыграл в поединке, который прошёл 28 мая в Каире. Россияне в нём уступили со счётом 0:1.

Здоровье? Получше. Всё нормально. Удалось отдохнуть, восстановиться. Сейчас готовлюсь к следующим матчам.

Про учёбу (Тюкавин проходит обучение в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) — прим.)

Удалось защититься. Последний курс. Всё увидите, всё узнаете.

О теме диссертации

Позже скажу. Оценки? Посмотрим. Вроде четвёрку поставили.

Встречался ли с Александром Овечкиным

Пересеклись один раз в «Лужниках». Поддерживаем связь. Ожидаю, что продлит контракт с «Вашингтоном».

Не пишет ли диплом ИИ

Точно нет. Ещё не приступил. Сейчас игры сборной. Потом приступлю.

5 июня российская команда сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9-го числа в Калининграде состоится встреча с Тринидадом и Тобаго.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:11
За последние 10 лет в Германии количество ежей сократилось - до 50%.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:27, ред.
Может в ежовых рукавицах Шварца перестанет пижонить, а то приостановился в развитии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:52
Здравствуйте. Да, безусловно, даже это приветствуется. Это отдельные можно сказать подразделы одного конкурса. Призёры обоих получат приз (VIP-статус).
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:50, ред.
Скажите пожалуйста, а можно одновременно играть и в предсказание исхода, и в предсказание счета???
Гость
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