«Краснодар» зимой был близок к подписанию очень статусного футболиста
Главный тренер «Краснодара» рассказал о несостоявшемся большом трансфере прошедшей зимой.
Был ли разговор об усилении с Сергеем Галицким
Диалог идёт постоянно. Большой разговор о следующем сезоне шёл уже на зимних сборах. Ещё тогда клуб планировал усилить пару позиций. Мы были близки к подписанию одного очень статусного футболиста. Но его клуб участвовал в Лиге чемпионов и не захотел отдавать его в тот момент.
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