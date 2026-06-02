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«Краснодар» зимой был близок к подписанию очень статусного футболиста

сегодня, 20:54

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о несостоявшемся большом трансфере прошедшей зимой.

Был ли разговор об усилении с Сергеем Галицким

Диалог идёт постоянно. Большой разговор о следующем сезоне шёл уже на зимних сборах. Ещё тогда клуб планировал усилить пару позиций. Мы были близки к подписанию одного очень статусного футболиста. Но его клуб участвовал в Лиге чемпионов и не захотел отдавать его в тот момент.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 22:12
Краснодару необходимо усилить все позиции, кроме вратарской и срочно!. Ведь начало следующего сезона не за горами. Ещё избавиться от Босели.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:07, ред.
Статусный футболист отказался переходить, когда узнал, что по контракту он обязан молчать о трансфере даже своей маме, а в графе "Клуб" в его трудовой книжке будет написано просто: "Организация, чей стадион похож на Колизей"...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:45
Пыль в глаза
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:40
Поскольку дело прошлое, проверить ничего нельзя, то можно считать, что Мбапе одной ногой уже был в Краснодаре. А возможно и Кейн тоже.
4zkjx4b637bt
4zkjx4b637bt
сегодня в 21:19
Что было то было и нечего уже вспоминать....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:07, ред.
А статусный футболист видать тоже ломился в Краснодар, - нафиг ему ЛЧ, когда есть РПЛ ??!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:06
Соскочил....Рафинья...))
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