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Сборная Бельгии обыграла Хорватию в товарищеском матче

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goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:09
Разминки перед большим турниром, всем на пользу. Товарняки, то что нужно всем сборным, где можно подкорректировать нюнсы в игре
Comentarios
Comentarios
сегодня в 21:48, ред.
Все ставки были на Хорватию и такое бывает..
7yf72t7g8arq
7yf72t7g8arq
сегодня в 21:16
Думал что Хорваты сподобятся на один гол ....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 21:02
Добрый вечер. Постараемся скоро исправить.
Гость
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